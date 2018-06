Voller Neid schaut der deutsche Fahrer eines VW Golf oder Passat mit manipuliertem Dieselmotor über den Atlantik: In den USA bietet Volkswagen den betroffenen Kunden eine "substanzielle Entschädigung" an, wie der zuständige Richter Charles Breyer in San Francisco an diesem Donnerstag verkündete – die Summe fließt demnach unabhängig davon, ob das Auto repariert werden kann (vor allem bei älteren Modellen ist es laut den US-Aufsichtsbehörden kaum möglich, den Motor so nachzurüsten, dass er die strengen amerikanischen Abgasgrenzwerte einhält) oder ob VW den Wagen zurückkauft.

Ein VW-Sprecher stellte umgehend klar, dass der Deal mit den US-Behörden "in Verfahren außerhalb der USA keine rechtlichen Wirkungen" entfalte. Hierzulande lehnt das Unternehmen eine Entschädigung betroffener Kunden ab – in den USA hatte sich VW schon vor einigen Monaten kulant gezeigt und Gutscheine im Wert von mehreren hundert Dollar verteilt. Die grundsätzliche Einigung von Volkswagen mit den US-Behörden hat dennoch Signalwirkung auch in Europa.

Vermutlich nicht im streng juristischen Sinne. Zum einen ist für das Unternehmen in Nordamerika das Prozessrisiko wegen der Möglichkeit von Sammelklagen höher; darum setzt VW in den USA alles daran, im derzeitigen vorprozessualen Stadium außergerichtliche Lösungen mit den privaten Klägern zu erzielen, damit es gar nicht erst zu einem riesigen Prozess kommt. Zum anderen zieht sich der Autobauer in Europa darauf zurück, dass die eingebaute Software gar nicht gegen hiesige Gesetze verstoßen habe, anders als in den USA. Nach der EU-Verordnung über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen handele es sich nicht um eine verbotene Abschalteinrichtung, argumentiert VW hier.

Dass das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) trotzdem einen Rückruf angeordnet hat, dem VW jetzt nachkommt, spricht allerdings dafür, dass der Autobauer es hinter den Kulissen doch nicht auf einen Rechtsstreit über die europäische Regelung ankommen lassen will. VW betont aber, dass die betroffenen Dieselmotoren nach der Umrüstung die lascheren EU-Grenzwerte erfüllen würden, ohne dass sich die sonstigen Eigenschaften des Motors änderten.

Zweifel sind hier angebracht – und die könnten abseits der rein formaljuristischen Betrachtungsweise zusammen mit der jetzigen US-Einigung dafür sorgen, dass der Druck auf VW in Europa erheblich zunimmt. Denn das KBA, das für jedes einzelne Modell die von VW vorgeschlagenen Reparaturmaßnahmen genehmigen muss, hat den Rückruf der betroffenen Passat-Exemplare selbst nach mehreren Wochen noch nicht abgesegnet. Offizielle Begründungen dafür geben weder Unternehmen noch Behörde, aber dem Vernehmen nach führt der Rückruf wohl dazu, dass der Kraftstoffverbrauch leicht ansteigt.

Sind europäische VW-Käufer Kunden zweiter Klasse?

Das allerdings würde die Lage auch in Deutschland ändern. Im Wort Entschädigung steckt bekanntlich das Wort Schaden, und den hätten Besitzer manipulierter VW-Dieselautos in jedem Fall, wenn die Umrüstung ihren Wagen zu einem Schluckspecht machen würde. Das Problem ist nur: Vor Gericht müsste jeder Betroffene mit einem Gutachten eines Sachverständigen belegen, dass sein Fahrzeug nach dem Rückruf mehr verbraucht als zuvor. Das ist mit hohen Kosten verbunden, die Privatkunden kaum aufbringen werden. Organisationen wie der ADAC verlangen daher zu Recht eine verbraucherfreundliche Lösung: unabhängige Mustermessungen, auf deren Basis VW dann Kompensationszahlungen leistet.

Der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, fordert bereits, dass auch in Deutschland Besitzer von VW-Autos mit manipuliertem Dieselmotor nicht auf ihren Schäden sitzen bleiben dürften. VW müsse auch den betroffenen europäischen Kunden den Rückkauf ihres Fahrzeugs anbieten, beziehungsweise eine Entschädigung zahlen, sagt Müller.



Doch auch juristisch nimmt der Druck auf VW zu. Der amerikanische Anwalt Michael Hausfeld versucht über einen Umweg etwas Ähnliches wie eine Sammelklage gegen den Autokonzern in Europa zu initiieren. Das letzte Wort über Entschädigungen in Europa dürfte noch nicht gesprochen sein. Eine erste Frist zu Gesprächen mit Hausfeld hatte VW verstreichen lassen.

Je länger das Unternehmen in Europa aber abwartet und keinen Schritt auf die betroffenen Fahrzeughalter zugeht, desto größer droht der Imageschaden zu werden. Die Diskussion darüber, ob Volkswagen seine Kunden in Europa als Kunden zweiter Klasse behandelt, ist längst im Gange. Will man von einem kleinlichen Hersteller, der in Streitfällen alle Verantwortung zu vertuschen versucht, noch ein Auto kaufen? VW vertraut offenbar darauf, dass seine Ingenieurskunst so überzeugt, dass die meisten auf die Frage mit "Ja" antworten. In Wolfsburg sollte man nicht zu hoch pokern – auch andere Hersteller bauen zuverlässige Autos.