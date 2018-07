Selten freuen sich Vorstände derart darüber, dass sie 40 Millionen Euro zusätzlich ausgeben müssen. Vor allem, wenn ihnen ein handfester Firmenskandal die Ausgaben eingebrockt hat: "Wir haben ein historisches Wochenende hinter uns und ich bin glücklich darüber" – so fasste ADAC-Präsident August Markl die Lage seines Clubs am Montag zusammen.



Der Automobilclub hat die entscheidende Kurve genommen: Die Delegierten beschlossen auf der Hauptversammlung, dass der Verein künftig in drei Sparten aufgeteilt werden soll. Das wird einmalig eben diese 40 Millionen Euro kosten. Die Erleichterung darüber war der Führungsriege noch am Montag deutlich anzumerken. Hätte die Versammlung das Drei-Säulen-Modell nämlich nicht beschlossen, so warnte Markl noch kurz vor der Kampfabstimmung, hätte das auch genauso gut das Ende von Europas größtem Automobilclub sein können.

Nun aber ist die spannende Frage: Was bedeutet diese Aufteilung genau – für die Mitglieder und die Zukunft der Pannenhelfer?

Leisten kann sich der ADAC diese Extraausgaben auf jeden Fall, so betonten die Geschäftsführer und Präsidenten bei der Bilanzvorstellung am Montag mehrfach. Der Autoclub ist immerhin ein 2,5-Milliarden-Euro-Unternehmen. So viel spülen ihm die Mitgliedsbeiträge, der Verkauf von Versicherungen, Dienstleistungen und Reparaturen insgesamt seit Jahren in die Kassen.



Daran änderte auch der Skandal von 2014 nichts, denn die Bilanzsumme des Konzerns blieb vor und nach der Krise ungefähr gleich. Obwohl 2014 aufgeflogen war, dass der renommierte Autopreis Gelber Engel im Grunde nur eine ganz große Fälschung war, sowohl was die Teilnehmer als auch die Rangfolge der ausgezeichneten Automarken betraf. Das stürzte den ADAC in die größte Krise seiner 113-jährigen Geschichte. Aber er bezahlte nur mit einem Imageverlust. Nicht mit Umsatzeinbrüchen, soviel ist jetzt klar.

200.000 neue ADAC-Mitglieder

Glaubt man den Vorständen, dann hat sich der Verein aus diesem Tief wieder hinausmanövriert. Einen größeren Mitgliederschwund hat ihm der Skandal nicht beschert: Zwar stagnierten die Mitgliederzahlen 2014 bei 18,9 Millionen, das Krisenjahr war damit das erste Jahr seit Langem ohne nennenswerten Zuwachs. Der Verein verlor sogar erstmals 20.000 Unterstützer. Doch 2015 machte er das mehr als wieder wett. Er gewann 200.000 Neuzahler hinzu und dementsprechend rund 20 Millionen Euro zusätzlicher Beitragseinnahmen.



Größtenteils sind die Zahler auch zufrieden mit der Arbeit ihres Vereins, vor allem also mit dem Einsatz der "Gelben Engel", wie die Pannenhelfer sich selber nennen. Zumindest sagen zwei Drittel von ihnen laut einer Unternehmensbefragung, sie seien "zufrieden" bis "voll zufrieden" mit dem ADAC. Im Krisenjahr 2014 antworteten das nur 47 Prozent. Auch in Sachen Glaubwürdigkeit habe der Verein einen Satz nach vorn gemacht, sagte Markl.

Gemessen an all dem scheinen die 40 Millionen Euro, die der Konzern nun einmalig ausgibt, um sich umzustrukturieren, wie ein Klacks. Sie entsprechen weniger als zwei Prozent der Bilanzsumme und rund 3,7 Prozent des Vereinsvermögens.



Doch damit ist auch noch nicht der Gesamtschaden des Skandals benannt, räumt ADAC-Vizepräsident Thomas Burkhardt ein. Insgesamt seien die Kosten der Krise "extrem schwer zu beziffern". Schließlich fallen darunter auch die Kosten für neue Werbemaßnahmen, um Vertrauen zurückzugewinnen, für rechtliche Beratungen und Absicherungen der neuen Organisationsstruktur, und für einige Doppelarbeit, die künftig geleistet wird, wenn die drei Sparten des Konzerns bestimmte Tätigkeiten nicht mehr bündeln.