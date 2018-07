Der Skandal um geschönte Benzinverbrauchswerte von Mitsubishi-Autos ist vermutlich deutlich größer als bisher bekannt. Der japanische Autohersteller gestand am Mittwoch ein, dass alle in Japan verkauften Modelle davon betroffen sein könnten: neun aktuelle sowie weitere, die nicht mehr im Handel seien. Im Ausland habe sich die Firma aber an die jeweiligen Auflagen für Verbrauchstests gehalten, hieß es.

Im April hatte Mitsubishi zunächst bekannt gegeben, dass der Benzinverbrauch von vier seit 2013 produzierten Modellen falsch angegeben worden sei. Interne Untersuchungen ergaben dann aber, dass teilweise schon seit 1991 bei Tests regelwidrig getrickst wurde, um geringere Verbrauchswerte zu erzielen. Das Ergebnis einer externen Untersuchung steht noch aus. Anfangs hatte Mitsubishi nur von 625.000 betroffenen Klein- und Kleinstwagen gesprochen.

Mitsubishi testete früheren Angaben zufolge seit den neunziger Jahren nach US-Standard. Dabei machte sich der Autobauer zunutze, dass bei US-Tests der niedrigere Verbrauch bei Autobahnfahrten relevant ist, während in Japan Werte aus dem Stadtverkehr gemeldet werden müssen, in dem Autos meist mehr Benzin verbrauchen.

Der Skandal beschäftigt auch Nissan, da Mitsubishi einige Nissan-Modelle im Auftrag des Wettbewerbers baut. Nissan verlangt Schadenersatz plus Zinsen und will das Geld an die Kunden weiterreichen. Außerdem drohen Mitsubishi Klagen der eigenen Kunden sowie Geldstrafen von Behörden, denn die Manipulation von Daten zum Benzinverbrauch verstößt gegen ein japanisches Gesetz für Treibstoffeffizienz. Es räumt Haltern von Autos mit vergleichsweise geringem Verbrauch Steuererleichterungen ein. Das Verkehrsministerium in Tokio hat Ermittlungen eingeleitet.

Wegen des Skandals ist der Aktienkurs von Mitsubishi eingebrochen. Die Verkaufszahlen in Japan fielen um rund die Hälfte. Mitsubishi-Präsident Tetsuro Aikawa bezeichnete die Lage schon Ende April als "sehr ernst". Der Autohersteller hat nach eigenen Angaben aber die finanziellen Ressourcen, um den Fall zu bewältigen. Analysten schätzen, dass die Affäre den Konzern bis zu eine Milliarde Dollar kosten dürfte.