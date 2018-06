Neuer Name, neues Glück: Auf den Namen Talisman hört nun das Mittelklassemodell von Renault. Dem komplett neu entwickelten Nachfolger des Laguna mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Die auffällige Front mit dem großen Rhombus und einer langen Motorhaube verschafft der Limousine einen markanten Auftritt. Besonders aus seitlicher Sicht überzeugt das Design. Der Heckabschluss ist jedoch Geschmackssache. Hier dürften die ab Juni verfügbaren Kombiversionen mit dem Namenszusatz Grandtour wohl eher gefallen.

Mit einer Länge von 4,85 Metern gehört der Talisman zu den ganz großen im Mittelklassesegment, er ist nur unwesentlich kürzer als der Van Espace. Mit diesem teilt sich der Talisman nicht nur die Plattform, sondern auch viele technische Komponenten. Dazu zählt auch der sieben Zoll große Touchscreen, der die Mittelkonsole dominiert. Mit seiner Hilfe lassen sich Radio, das serienmäßige Navigationssystem und die Fahrzeugeinstellungen steuern. So konnte Renault die Zahl der Bedienknöpfe drastisch reduzieren. Insgesamt wirkt der Talisman aufgeräumt und vermittelt eher ein sachliches Ambiente.

Das Platzangebot für die Insassen ist recht ordentlich. Allerdings gelang es den Ingenieuren nicht ganz, die üppigen Abmessungen des Fünftürers in Raumvorteil für die Passagiere umzusetzen. Der Kofferraum hat ein Volumen von 608 Litern. Klappt man die Lehnen der Rückbank um, passen sogar 1.022 Liter rein – ein stolzer Wert. Es entsteht aber beim Umlegen eine Stufe. Praktischer ist da der Grandtour. Punkten soll der Talisman vor allem mit Komfort: Zur Serienausstattung gehören unter anderem eine Zweizonen-Klimaautomatik, LED-Tagfahrlicht, Parksensoren hinten, Fahrmodusauswahl und eine Massagefunktion für den Fahrersitz.

Renault setzt auf große Ausstattung

Für den Antrieb haben Käufer die Wahl zwischen drei Diesel- und zwei Ottomotoren. Die sparsamste Variante ist der kleinste Diesel mit 81 kW (110 PS), der ab 27.950 Euro zu bekommen ist. Der Motor begnügt sich mit durchschnittlich 3,6 Litern je 100 Kilometer und wird ausschließlich mit einer Sechsgang-Schaltung ausgeliefert. Das Gros der Käufer wird wohl mehr Leistung wünschen und sich für den 96 kW (130 PS) oder 118 kW (160 PS) starken Selbstzünder entscheiden. Der stärkste Diesel ist an ein Sechsgang-DSG gekoppelt, für die mittlere Version ist es optional erhältlich.

Wenn es nicht unbedingt ein Diesel sein muss: Eine sportliche Alternative ist der Benziner mit 147 kW (200 PS). Der Standardspurt gelingt in 7,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 237 km/h angegeben. Dem Normwert von 5,8 Litern je 100 Kilometer kommt man allerdings nur mit sehr viel fahrerischer Zurückhaltung nahe. Lässt man es ein wenig krachen, zeigt der Bordcomputer eine 9 vor dem Komma an.

Für ein solches Fahrvergnügen werden mindestens 33.950 Euro fällig. Wählt man das höchste Ausstattungsniveau, sind es mindestens 39.750 Euro. Hier gehören aber unter anderem eine Akustik-Verglasung, ein Bose-Soundsystem, Head-up-Display als ausfahrbare Scheibe aus dem Armaturenträger, Abstandswarner, Verkehrsschilderkennung, LED-Scheinwerfer und Tot-Winkel-Warner zum Lieferprogramm.

Ebenfalls ab Werk kommt der Franzose in der höchsten Ausstattung mit einer Allradlenkung vorgefahren. Bei niedrigem Tempo lenken die Hinterräder entgegengesetzt zu den vorderen und reduzieren so den Wendekreis von 11,6 auf 10,8 Meter. Das erhöht besonders im Stadtverkehr die Wendigkeit. Bei höheren Geschwindigkeiten steuern die Hinterräder in die gleiche Richtung wie die Vorderräder. So bleibt das Fahrzeug zum Beispiel bei plötzlichen Ausweichmanövern besser beherrschbar.

Mit dem Talisman ist Renault zurück in der Mittelklasse, die in Deutschland von Volkswagen Passat, Mercedes C-Klasse oder 3er BMW dominiert wird. Um sich gegen die Wettbewerber wie Škoda Superb, Ford Mondeo oder Mazda6 besser positionieren zu können, gewährt Renault eine Fünf-Jahres-Garantie. Als wichtigsten Erfolgsgaranten bringen die Franzosen aber im Juni den Grandtour auf den Markt. Der Kombi kostet 1.000 Euro mehr als die Limousine und bietet zwischen 572 und 1.700 Liter Kofferraumvolumen. Damit ist der Talisman erst recht der Ladekönig in der Mittelklasse.

Technische Daten

Motorbauart: 1,6-Liter-Diesel

Leistung: 96 kW (130 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 10,4 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h

Normverbrauch: 3,9 Liter je 100 Kilometer

CO2-Emission: 102 g/km

Preis: ab 29.650 Euro

Motorbauart: 1,6-Liter-Diesel mit Sechsgang-DSG

Leistung: 118 kW (160 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 9,4 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h

Normverbrauch: 4,5 Liter je 100 Kilometer

CO2-Emission: 118 g/km

Preis: ab 35.200 Euro

Motorbauart: 1,6-Liter-Ottomotor

Leistung: 147 kW (200 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 7,6 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h

Normverbrauch: 5,8 Liter je 100 Kilometer

CO2-Emission: 130 g/km

Preis: ab 33.950 Euro