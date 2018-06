Werbung mit Augenzwinkern: In einem US-amerikanischen Fiat-Werbespot bringt eine Fahrt im Fiat 124 Spider statt der Einnahme einer gewissen blauen Pille nachhaltigen Lustgewinn, sodass der nicht mehr ganz junge Fahrer sich anschließend wieder leidenschaftlich seiner Liebsten widmen kann. Zumindest fahrerische Glücksmomente kann der italienische Roadster durchaus hervorrufen, wie Testfahrten mit dem Wagen zeigen.

Der Zweisitzer gefällt auf Anhieb. Der erste Gedanke: Endlich hat Fiat neben dem mittlerweile betagten Cinquecento mit dem 124 Spider wieder ein Emotionen weckendes Fahrzeug im Portfolio. Den Fiat-Designern ist es gelungen, durch eine eigene italienische Karosserie optisch vom Mazda MX-5 abzulenken, der die Technik bereitstellt. Statt japanischem Look gibt es Reminiszenzen an den erfolgreichen Fiat 124 Sport Spider aus dem Jahr 1966. So erinnern der sechseckige Kühlergrill mit Wabenstruktur, die beiden Auswölbungen auf der Motorhaube und die Rückleuchten ans historische Vorbild.

Dank der geänderten Hülle streckt sich der Fiat auf 4,06 Meter, übertrifft das japanische Original also um 13 Zentimeter. Doch nicht nur beim Blech konnte Fiat eigene Akzente setzen. Zwar ist die Ähnlichkeit beim Interieur hoch, doch der Spider hat mehr Lederbesatz am Armaturenbrett, ein wenig mehr Klavierlack statt einfachem Kunststoff, dickere Seitenscheiben sowie ein besser gedämmtes Stoffverdeck.

Platz gibt es allerdings wenig. Zwar müssen sich auch lange Menschen bei offenem Verdeck keine Gedanken über Kopffreiheit machen – ist die Stoffmütze jedoch geschlossen, müssen Fahrer über 1,85 Meter Körperlänge schon ganz schon tief in den Sitz rutschen, um Kontakt zwischen Scheitel und Dachhimmel zu meiden. Dafür fühlt man sich alleine oder auch zu zweit wie in einem Kokon geschützt. Die Sitze schmiegen sich eng an; zu umfangreich um die Hüfte sollten die Insassen nicht sein.

140 PS, die sich nach mehr anfühlen

Kleinteile, mit Betonung auf der ersten Silbe, finden ein Plätzchen im Fahrzeuginneren. Alles, was größer als eine Damenhandtasche ist, sollte aber bei Zweiernutzung im Kofferraum verstaut werden. Dieser fasst immerhin 140 Liter. Kleinere Einkäufe zu transportieren macht somit keine Probleme.

Das Verdeck wird ganz traditionell per Hand geöffnet und geschlossen. Das geht so schnell, dass kein elektrischer Antrieb es schneller machen könnte. Einfach Entriegeln, Stoffmütze nach hinten werfen und dann ein kurzer Druck, um sie in ihrer Vertiefung zu fixieren. Das Schließen des Verdecks geschieht fast genauso schnell. So lassen sich die Sonnenscheinminuten effektiv nutzen.

Unter der langen Motorhaube steckt ein 1,4 Liter großer Benziner mit 103 kW (140 PS). Im Gegensatz zu Mazda setzen die Fiat-Ingenieure nicht auf Saugmotoren, sondern auf Turbounterstützung. Der kleine Motor reagiert schon bei zartem Gaspedaldruck mit einem beherzten Vorwärtsdrang und sattem Klang. Kein Wunder, es müssen ja auch nur 1.125 Leergewicht in Bewegung gesetzt werden. So fühlen sich die 140 PS auch nach deutlich mehr Leistung an. Den Normverbrauch gibt Fiat mit 6,4 Litern auf 100 Kilometer an.

Wem es nach mehr Leistung dürstet, muss bis September warten. Dann kommt der Abarth 124 Spider mit 125 kW (170 PS) auf den Markt. Für diesen verlangt der Fiat-Händler allerdings mindestens 40.000 Euro. Der Fiat 124 Spider ist günstiger. Los geht es ab 23.990 Euro. Dafür sind unter anderem 16-Zoll-Felgen und Lederlenkrad dabei. Umfangreichere Ausstattungsstufen enthalten Ledersitze, Klimaautomatik und Nebelscheinwerfer. Natürlich gibt es weitere Möglichkeiten zur Individualisierung. Schick sieht der Spider zum Beispiel mit LED-Scheinwerfern aus. Auch verschiedene Metallic-Lackierungen, ein Navigationssystem mit Rückfahrkamera und ein Bose-Soundsystem stehen zur Wahl.

Auf kurvigen Landstraßen im Rheingau machte der Zweisitzer bei unseren Ausfahrten gute Laune. Das Sechsgang-Schaltgetriebe ist knackig, das maximale Drehmoment von 240 Nm kann so passgenau abgerufen werden. Dank des Hinterradantriebs nimmt der Spider Kurven spielerisch leicht. Das Fahrwerk schafft – je nach Beschleunigungslage – den Spagat zwischen Sportlichkeit und Rückenfreundlichkeit. Und auch wenn der Roadster auf der Autobahn laut Hersteller bis zu 217 km/h schafft: Das Landstraßentempo macht in dem Wagen mehr Spaß. Genießen statt rasen.

Technische Daten

Motorbauart: 1,4-Liter-Turbo-Benzinmotor, Sechsgang-Getriebe, Hinterradantrieb

Leistung: 103 kW (140 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 7,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 217 km/h

Normverbrauch: 6,4 Liter je 100 Kilometer

CO2-Emission: 148 g/km

Effizienzklasse: F

Preis: ab 23.990 Euro