Die EU-Kommission wusste offenbar schon 2010, dass Autohersteller die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen manipulieren – fünf Jahre bevor der VW-Skandal im September 2015 öffentlich wurde. Das berichtet Spiegel Online unter Berufung auf interne Dokumente. Die Schreiben sollen zeigen, dass es sowohl innerhalb der Kommission als auch mit Regierungen der EU-Staaten ein jahrelanges Hin und Her gab. Auch die deutsche Bundesregierung war demnach schon 2012 an Treffen beteiligt, in denen es um Abgasmanipulationen ging.

Am 8. Oktober 2010 habe ein internes Schreiben festgehalten, es sei wohlbekannt, dass es eine Diskrepanz zwischen den Emissionen von Dieselautos bei der Typenzulassung und im normalen Fahrbetrieb gebe. Es sei auch klar, woran das liege: am "verbreiteten Einsatz gewisser Minderungstechnologien in Dieselfahrzeugen".

Im Mai 2012 soll ein Kommissionsbeamter per E-Mail die zuständigen Ministerien in mehreren EU-Ländern, darunter auch das deutsche Umweltministerium, über das Treffen einer Arbeitsgruppe informiert haben zu Abgastestverfahren informiert haben. Dabei sei es auch darum gegangen, dass die Autohersteller sich gegen bestimmte Abgastests gewehrt hätten. Und es wird die Vermutung geäußert, das Ziel sei, "die Tür offenzulassen" für die Umgehung von Abgastestzyklen.

Während die EU-Kommission bis heute behauptet, von illegalen Praktiken nichts gewusst zu haben, soll das Problem schon im Sommer 2012 auf höchster Ebene bekannt geworden sein. EU-Industriekommissar Antonio Tajani sei vom Autozulieferer Schrader Electronics per Brief und in einem persönlichen Treffen über die Softwaremanipulationen der Autohersteller informiert worden.

Volkswagen hatte im September 2015 zugegeben, weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeuge unterschiedlicher Marken des Konzerns eine illegale Software eingebaut zu haben. Das Programm reduziert den Ausstoß von schädlichen Stickoxiden bei standardisierten Tests. Die Manipulation war in den USA aufgeflogen.

Dort steht VW unter hohem Druck: Die kalifornische Umweltbehörde Carb hat den von VW eingereichten Rückrufplan für 3,0-Liter-Dieselmotoren bei größeren Autos als unzureichend und unvollständig abgelehnt. Die Epa, das Umweltamt der US-Regierung, schloss sich der Auffassung an. Ein VW-Sprecher sagte, man sehe die Ankündigung des Carb als einen "verfahrensrechtlichen Schritt" an. Man arbeite weiterhin eng mit Epa und Carb zusammen.