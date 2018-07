Schon wieder schlechte Schlagzeilen für Tesla: Der kalifornische Elektroautohersteller muss erneut einen Unfall einräumen. In Frankreich ging während einer Probefahrt ein Fahrzeug in Flammen auf. Nach Unternehmensangaben konnten die Insassen die Limousine unverletzt verlassen. Tesla arbeite mit den Behörden zusammen, um die Umstände des Feuers zu ermitteln.

Der Vorfall mit dem Tesla-Modell S ereignete sich bereits am Montag im südwestfranzösischen Bayonne. Ein Paar war bei einer Tesla-Veranstaltung zusammen mit einer Hostess zu einer Probefahrt aufgebrochen. Bei einer "kleinen Beschleunigung" sei auf einmal lauter Lärm zu hören gewesen, zitierte die Tageszeitung Sud Ouest den Fahrer. "In weniger als einer Minute ist das Auto in Flammen aufgegangen, und in fünf Minuten war es vollkommen zerstört."

Schon 2013 hatte es in den USA mehrere Fälle gegeben, bei denen Tesla-Fahrzeuge nach Unfällen in Flammen aufgingen. Zuletzt stand Tesla schwer in der Kritik, nachdem Anfang Mai ein Fahrer bei einem Unfall mit eingeschalteter Autopilot-Funktion ums Leben gekommen war. Bei dem Unfall prallte ein Auto mit einem Sattelschlepper zusammen.