Der Handwerker klingelt um kurz nach acht Uhr morgens an der Tür – und normalerweise hätte ich jetzt einen Schweißausbruch bekommen. Um 8.58 Uhr geht der Zug nach Hamburg. Und wer weiß, was der Klempner alles in Bewegung setzt, um den Wasserschaden im Keller zu beheben. Doch an diesem Morgen ist alles anders. Da steige ich ins Auto, ich lege die Abfahrtszeit fest.

Ein seltener Luxus. Normalerweise fahre ich mit dem Zug zur Arbeit. Aber heute will ich herausfinden, was mich schneller von Tür zu Tür bringt: Auto oder Zug? Die Antwort meinte ich zu kennen – ich sollte mich irren.

In erster Linie will ich jedoch etwas darüber lernen, warum zwei von drei Deutschen allen Staus zum Trotz mit dem Auto zur Arbeit fahren. Die allermeisten Fälle sind nicht der Rede wert. Wer auf dem platten Land wohnt, ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln meist verloren. Zumindest dann, wenn er schnell sein will. Zwischen zwei Großstädten sieht das schon anders aus. Zwei ICEs verbinden Hamburg und Hannover stündlich, dazu noch ein IC.

Um 8:58 Uhr ist das Rennen eröffnet.

Claas Tatje ist verheiratet und hat drei Kinder zwischen eins und vier. Er wohnt in Hannover und arbeitet als Redakteur im ZEIT-Wirtschaftsressort in Hamburg. 2014 erschien sein Fahrtenbuch des Wahnsinns – Unterwegs in der Pendlerrepublik. Seitdem lässt ihn das Thema nicht mehr los.

Erste Erkenntnis: Wer mit dem Auto pendelt, neigt zum Bummeln. Da wird hier noch der Müll rausgetragen, schnell der Geschirrspüler ausgeräumt und die Blumen werden gegossen. Kommt ja auf die Minute nicht an. Aber es entspannt ungemein. Nach einer Viertelstunde habe ich allerdings die Autobahn noch nicht erreicht, der Zug ist indes schon fast in Celle. Dann aber hole ich ein wenig auf. Die Zielzeit im Navi wechselt von 10:31 auf 10:29 Uhr. Das ist exakt die Ankunftszeit des ICE 888 in Hamburg Hauptbahnhof.

Nun kommt das Auto ins Spiel. Für das Rennen gegen den über 10.000 PS starken ICE mit maximal 280 km/h und 381 Sitzplätzen habe ich mir einen Volvo XC90 D4 Inscription besorgt. 190 PS, Höchstgeschwindigkeit 205 km/h (hat das Auto in der Lüneburger Heide bewiesen), Verbrauch 5,2 Liter Diesel auf 100 Kilometer (darüber wird noch zu reden sein). Der Testwagen hat ein paar schöne Extras, die es eigentlich serienmäßig geben sollte. Sehr praktisch ist die digitale Projektion von aktueller Geschwindigkeit und erlaubter Höchstgeschwindigkeit auf die Windschutzscheibe, dazu noch ein Abstandswarner; sehr angenehm sind das Lautsprechersystem, die Freisprecheinrichtung und schließlich – für mich gaaanz wichtig – der Einparkassistent.

Infobox Rushhour Pendlerserie Serie "Rushhour" Viele Menschen in Deutschland pendeln jeden Tag zur Arbeit, stehen stundenlang im Stau, hängen in überfüllten Zügen fest. Einer von ihnen ist Claas Tatje: Der ZEIT-Redakteur fährt jeden Tag von Hannover nach Hamburg. Auf ZEIT ONLINE geht er in der Serie Rushhour der Frage nach: Warum tun er und Millionen andere sich dieses Leben an?

All das nützt aber wenig, wenn es nicht voran geht. Nach 23,7 Kilometern und wenigen Metern auf der A7 gehen um 9:20 Uhr die Warnblinker an. Der ICE ist Richtung Uelzen unterwegs. Ich gondele baustellenbedingt mit 15 km/h durch die Gegend.