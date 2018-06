Ich bin in einer Baustelle geblitzt worden, weil dort die Geschwindigkeit reduziert war und ich das Hinweisschild übersehen hatte. Als ich am selben Tag auf der Rückfahrt wieder die Baustelle passierte und den Hinweis erneut übersah, löste die Radarfalle wieder aus. Gibt es in diesem Fall "mildernde Umstände" oder muss ich wegen der erneuten Missachtung des Tempolimits mit einer höheren Strafe rechnen?, fragt ZEIT-ONLINE-Leser Michael Schubert.

Wer im Straßenverkehr gegen die festgelegten Regeln des Verkehrsrechts verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Im Bußgeldkatalog ist festgelegt, wie teuer diese Regelverstöße werden können. Festgelegte Geldbußen sollen die Ordnungsbehörden und Gerichte entlasten; außerdem führt der Katalog dazu, dass der gleiche Verstoß bundesweit einheitlich mit der gleichen Geldbuße geahndet wird. "Dabei ist jedoch keine sklavische Bindung an diese Vorgaben gegeben. Unter besonderen Umständen ist eine Abweichung hiervon möglich", sagt der Jurist Markus Matzkeit.

Allerdings darf sich ein Raser nicht zu viele Hoffnungen machen. Zu dem Fall des Lesers sagt Matzkeit: "Es handelt sich um zwei getrennte Verstöße. Diese werden jeweils nach dem Bußgeldkatalog geahndet. Etwas anderes würde nur gelten, wenn der Betroffene innerhalb einer kurzen Distanz, bei der ein Geschwindigkeitswechsel nicht zu erwarten ist, zweimal erwischt würde."

Der Vertrauensanwalt für den Automobilclub von Deutschland gibt hierfür ein Beispiel: "Derzeit stehen auf der Rheinbrücke der A1 bei Köln zwei Blitzanlagen kurz hintereinander. Wird hier ein Autofahrer mit der (zumindest in etwa) gleichen Geschwindigkeit durch beide Anlagen erwischt, liegt nur ein Verstoß vor."

Matzkeit ermutigt Schubert trotzdem, Widerspruch gegen die Bußgeldbescheide einzulegen. "Werden diese Widersprüche durch das Gericht gemeinsam verhandelt, könnte er damit rechnen, dass eine Gesamtstrafe gebildet wird. Zwar würden für beide Vergehen jeweils Geldbußen verhängt. Diese fasste man jedoch zu einer zusammen – dabei addierte man die beiden Summen nicht, sondern die höhere Geldbuße würde angehoben werden. So könnte doch ein 'Mengenrabatt' entstehen", vermutet der Verkehrsrechtsexperte.

Markus Matzkeit ist seit 1996 Rechtsanwalt und eröffnete 1999 eine eigene Kanzlei in Wülfrath. Der Jurist ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein sowie Vertrauensanwalt des Automobilclubs von Deutschland (AvD).

Auch wenn es für Betroffene schwer verständlich ist: Bußgelder sollen zu einem Lerneffekt und einer Verhaltensänderung führen. Im Fall eines notorischen Rasers beispielsweise, die eigene Geschwindigkeit anzupassen. Wenn der betroffene Autofahrer schon mehrere gleichartige oder ähnliche Verkehrsverstöße begangen hat, wird in der Praxis oft die Geldbuße erhöht und gegebenenfalls auch das übliche Fahrverbot verlängert. "Die Praxis der Bußgeldbehörde ist hier unterschiedlich. Teilweise wird bereits ab der dritten Tat eine empfindliche Erhöhung vorgenommen", weiß Matzkeit aus seiner Kanzlei.

Serie Verkehrsrecht Serie "Gesetz der Straße" Ob überfahrene rote Ampeln, Unfälle oder Streit beim Gebrauchtwagenkauf: Rund um den Straßenverkehr gibt es viele knifflige Rechtsfragen. Eine davon beantworten Fachanwälte für Verkehrsrecht jede Woche donnerstags hier in unserer Serie Gesetz der Straße.

Im Fall unseres Lesers liegt die Sache aber anders: "Da der erste Verstoß noch nicht geahndet wurde, kann von dem Betroffenen noch kein Lerneffekt erwartet werden", sagt der Anwalt.