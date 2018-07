Wenn schwere Lkw in Unfälle verwickelt sind, sind die Folgen oft verheerend. In den meisten Fällen ist menschliches Versagen zumindest mitursächlich. Um die Sicherheit zu erhöhen, standen in den vergangenen Jahrzehnten die Festigkeit der Lkw-Fahrerkabine, Sicherheitsgurt, Airbag oder Seitenaufprallschutz bei einem Unfall mit Zweiradfahrern oder Fußgängern im Vordergrund.

Von der passiven Sicherheitstechnik ist künftig aber kaum noch eine signifikante Senkung der Zahl der Todesfälle zu erwarten. Deshalb setzen Hersteller und Zulieferer auf aktive Sicherheitstechnik – eine Art virtuelle Knautschzone um den Lkw herum. Manches ist bereits im Einsatz, anderes in der Entwicklung. Das zeigen auch die Neuheiten der aktuellen IAA Nutzfahrzeuge bis 29. September in Hannover.

Nach Einschätzung des Zulieferers Bosch können 90 Prozent aller Lkw-Unfälle mit Assistenzsystemen vermieden werden. Auf 5.900 Crashs bezogen, die schwere Nutzfahrzeuge in Deutschland in einem Jahr verursacht haben, bedeutet das: 3.300 von ihnen hätten laut Bosch-Unfallforschung durch bereits etablierte Systeme wie ESP oder Notbremsassistenten, 2.100 durch künftige Funktionen wie Rangier- oder Abbiegeassistenten verhindert werden können.

Nicht ohne Grund schreibt die EU seit November 2015 Notbremsassistenten für alle neu zugelassenen Lkw vor. Auffahrunfälle von Lastern sind nicht nur das Schreckensszenario jedes Autofahrers, sondern mit einem Anteil von rund einem Drittel auch ein Schwerpunkt des Lkw-Unfallgeschehens. Das Statistische Bundesamt weist Abstandsverstöße als größte Fehlerquelle für Lkw-Unfälle aus.

Auch Lkw erkennen jetzt Fußgänger

Dass ein Notbremssystem eine große Wirkung erzielen kann, ermittelte unter anderem die Unfallforschung der Versicherer (UDV) in einem mehrjährigen Forschungsprojekt auf Basis der den Assekuranzen gemeldeten Unfälle. Mit dieser Technik an Bord wären mehr als die Hälfte der von den Versicherern registrierten Auffahrunfälle nicht passiert. Andere Untersuchungen halten die typischen Auffahrunfälle mit einem leistungsfähigen Notbremsassistenten sogar in 80 bis 90 Prozent der Fälle für vermeidbar.

Doch heutige Systeme können mehr als von der EU vorgeschrieben. Die Zulieferer ZF und Wabco stellen auf der IAA eine Technik vor, die den Truck automatisiert am Stauende vorbeilenkt. Für menschliche Fahrer wäre ein plötzlicher Spurwechsel während einer Notbremsung extrem schwierig. Das Assistenzsystem soll das stabile Ausweichen dank Vernetzung mit den Stabilitätssystemen von Zugfahrzeug und Anhängern jedoch problemlos beherrschen. Noch ist der sogenannte Evasive Maneuver Assist (EMA) allerdings auf den Fahrer angewiesen: Er muss per Lenkimpuls signalisieren, wohin ausgewichen werden soll.

Auch für den Stadtverkehr ist eine automatische Notbremse mittlerweile adaptiert. So stellt Daimler auf der IAA einen Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung vor. Hier setzt die Lkw-Sparte auf Technologietransfer aus dem Pkw-Bereich: Vorn am Laster kommt das gleiche Radarsystem wie bei der Mercedes E-Klasse zum Einsatz. Im Gegensatz zu einem kamerabasierten System ist es unabhängig von Lichtverhältnissen und laut Hersteller weitgehend unabhängig von der Witterung.