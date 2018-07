Manche halten Timo Stirn für einen totalen Spinner. Für andere ist der 28-Jährige aus Blaufelden ein großer Künstler. Mit seinem VW Golf IV GTi, Baujahr 1998, räumt er reihenweise Pokale bei Tuning-Treffen ab. "An meinem Auto ist nichts mehr original", sagt Stirn. Das Steuergerät ist optimiert, dadurch die Leistung auf fast 200 PS gesteigert. Alle Abdeckungen im Motorraum sind mit Leder überzogen, das in Bentleys verwendet wird. Auch der Innenraum ist mit demselben Material komplett geledert.

Die Karosserie ist vollständig gecleant. So sagen Tuner dazu, wenn Teile geglättet und angepasst werden. Beispielsweise ist die Heckklappe auf Länge der Stoßfänger verlängert. Das Auto ist in zwölf Schichten lackiert, und sogar im Kofferraum sind gleich mehrere Bildschirme verbaut. "Ich habe einen dreiseitigen Fahrzeugschein mit rund 30 Eintragungen", sagt Stirn.

Nur eine hat ihm der TÜV verweigert: Autos müssen Türgriffe haben, damit sie bei einem Unfall von außen geöffnet werden können. Stirn macht seine Türen elektronisch mittels Fernbedienung auf – und hofft, dass er diese letzte Hürde irgendwann doch noch nimmt. "Ob etwas eingetragen wird, hängt häufig vom Prüfer ab." Stirn muss nur den richtigen finden. Bemängelt wurden die fehlenden Griffe bei der Hauptuntersuchung noch nie.

Timo Stirn hat alle Abdeckungen im Motorraum mit Leder überzogen. © Peter Ilg

Zugegeben: Das Auto von Timo Stirn ist extrem umgebaut. Mehr geht fast nicht. Sein Auto aber ist der fahrende Beweis dafür, was Philipp Schreiber vom TÜV Süd sagt: "Bei Umbauten und im Motortuning ist relativ viel erlaubt unter Einhaltung der Vorschriften." Schreiber ist anerkannter KFZ-Sachverständiger, er hat jahrelang in einem TÜV-Servicecenter Fahrzeuge geprüft. Seit gut zwei Jahren arbeitet er in der Clearing-Stelle der Prüforganisation in der Münchener Zentrale. "Ich bin bei Tuning- und Umbaufragen an Autos Ansprechpartner für Kollegen in den Servicecentern und Behörden wie Zulassungsstellen."

"Tuner wollen gesehen und gehört werden"

Nach Schreibers Einschätzung ist ein beträchtlicher Teil der Fahrzeuge gegenüber dem Serienzustand verändert. Die allermeisten sind 3-F getunt – so heißt es in der Szene, wenn Folie aufgeklebt und das Fahrwerk tiefer gelegt wird sowie andere Felgen montiert werden. Viele Motoren sind chipgetunt. Wenn das nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist, erlöscht die Betriebserlaubnis. Das gilt auch für rechtswidrige Um- und Anbauten an Karosserie und Fahrwerk.

Wer dennoch fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. "Die wird mit einer Geldbuße zwischen 150 und 300 Euro geahndet", sagt Walter Seedorf vom Verkehrskommissariat der Polizeidirektion Aalen. Was erlaubt ist, steht in der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Sie gestattet, was die Sicherheit nicht beeinträchtigt. Umgebaute Fahrzeuge sind leicht an zentralen Plätzen abends und am Wochenende zu finden. "Tuner wollen mit ihren Autos gesehen und gehört werden", sagt Seedorf. Zunächst kontrolliert der Polizist die Papiere und vergleicht anhand derer, was vor ihm auf breiten Rädern steht. Überprüft wird jede einzelne Veränderung und ob dadurch notwendige Anpassungen mit ausgeführt wurden.

Seedorf tunt selbst, seit er Auto fahren darf, und hat daher ein Auge dafür, was geht und was nicht. "Wenn man sieht, dass etwas fachmännisch und vorschriftsmäßig gemacht ist, aber nur noch der Segen des TÜVs fehlt, kann man ein Auge zudrücken und von einer sofortigen Betriebsuntersagung absehen."