Viele Alfisti konnten kaum noch an eine Wiederbelebung von Alfa Romeo glauben – doch die neue Giulia zeugt deutlich vom Überlebenswillen der italienischen Traditionsmarke. Die Original-Giulia hatte in den 1960er Jahren den guten Ruf von Alfa Romeo als Hersteller hochwertiger Sportwagen für die Mittelschicht geprägt, wurde Ende der 1970er Jahre aber eingestellt und danach mehr schlecht als recht ersetzt.

Jetzt will es Alfa also wieder wissen und nimmt mit der neuen Giulia die Mittelklasse ins Visier, also Konkurrenzmodelle wie den 3er BMW, einen Audi A4 oder die Mercedes C-Klasse. Punkten soll das neue Alfa-Modell mit italienischem Stil. Ob das gelingt, haben wir mit einer Giulia in der zurzeit noch stärksten Dieselkombination (132 kW/180 PS) getestet. Mindestens 37.400 Euro kostet der Wagen in der "Super" genannten zweiten Ausstattungsvariante.

Großgewachsenen fehlt ein wenig Platz

Fesch sieht die Giulia aus, mit dem dezent modernisierten Alfa-Logo über dem traditionellen Scudetto-Kühlergrill. Die elegant gezeichnete Karosserie muss sich optisch nicht hinter einem BMW verstecken. Beim Betrachten und Abtasten der Innenraummaterialien sind allerdings Unterschiede zur Konkurrenz auszumachen. Nicht dass die Giulia hier einen richtig schlechten Eindruck machen würde, aber die Wettbewerber aus Bayern und Schwaben bringen Materialien und Formen eleganter zusammen.

So wirkt zum Beispiel das 6,5 Zoll große Infotainment-Display im Armaturenbrett mickrig. Will man es größer haben (8,8 Zoll, also immer noch nicht wirklich riesig), verlangt Alfa Romeo in Verbindung mit einem Navi 2.500 Euro Aufpreis. Bescheidet man sich mit dem kleinen Bildschirm, kostet die Navigationsoption nur 1.100 Euro. Die Bedienung von Radio oder Navi erfolgt über einen zentralen Dreh-Drückknopf und stellt den Nutzer vor keine großen Herausforderungen. Ansonsten haben die Designer mitgedacht und für die Steuerung von Klimaanlage oder Lautstärke separate Schalter vorgesehen.

Weniger gut ist die Sache mit dem Platz geraten. Ist ein BMW 3er schon so geschnitten, dass Menschen mit Normgrößen sich am wohlsten fühlen, passen zur Giulia am besten Insassen, die mit italienischen Konfektionsgrößen keine Probleme haben. Wenn doch, wird es besonders im Fond schnell eng. Fahrer mit langen Beinen vermissen zudem eine Sitzauflagenverlängerung. Der Kofferraum fasst 480 Liter, ein klassenüblicher Wert. Allerdings sollte man für 250 Euro extra die Option für eine asymmetrisch umlegbare Rücksitzbank wählen, damit man längere Gegenstände gut verstauen kann.

Aber genug herumgestanden. Los geht's, und zwar mit einem Fingerdruck auf den Starterknopf im Lenkradkranz – eine Sportwagenreminiszenz. Nicht ganz so vornehm tönt allerdings der Dieselmotor, unüberhörbar für Insassen und die Nachbarn.