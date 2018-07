Von zehn getesteten Fernbusbahnhöfen bekamen sechs die Note "ausreichend" oder schlechter: Der ADAC hat an Deutschlands Busbahnhöfen zahlreiche Mängel festgestellt. An vielen Stationen fehlten elektronische Anzeigetafeln, Dächer über den Bahnsteigen und ausreichend breite Bürgersteige für Rollstuhlfahrer, heißt es in einem Bericht des Automobilclubs. Nicht vorhanden seien oft außerdem Serviceeinrichtungen und automatische Türen.

Am schlechtesten schnitten die Busbahnhöfe in Göttingen und Bremen ab. Sie erhielten vom ADAC die Note "sehr mangelhaft". Dortmund bekam "mangelhaft", Mannheim, Berlin-Südkreuz und Rostock seien "ausreichend". Positiv urteilten die Tester über die Fernbusbahnhöfe München, Hannover und Hamburg Bus-Port. Ebenso wie Testsieger Stuttgart wurden sie mit "gut" bewertet. "Sehr gut" war keiner. Der Berliner Zentrale Omnibusbahnhof wurde zum Testzeitpunkt umgebaut und daher nicht überprüft.



Der ADAC begründete das durchwachsene Ergebnis mit dem schnell expandierenden Fernbusmarkt. Die dazugehörige Infrastruktur habe sich nicht in der gleichen Geschwindigkeit entwickelt, sagte der für Verbraucherschutz zuständige Geschäftsführer Alexander Möller. "Die Angebote der Städte bilden derzeit nicht die Mobilitätsbedürfnisse und Wünsche der Fahrgäste ab." Daher solle dringend nachgebessert werden.

Mängel gibt es laut ADAC vor allem in Göttingen. Kunden suchten aktuelle Informationen oft vergeblich, weil es keine elektronischen Anzeigen gebe. Die Beschilderung sei schlecht, es gebe keinen zentralen Ticketschalter, keine Zebrastreifen und kein Dach. "Die lassen die Leute im Regen stehen", sagte ein ADAC-Sprecher.

Außerhalb gelegene Fernbusbahnhöfe bekamen bessere Noten

Besser beurteilt wurde der Fernbusbahnhof in Stuttgart. Das Terminal sei komplett überdacht, Reiseinfos würden mehrsprachig angezeigt und Durchsagen brächten die Kunden auf den aktuellen Stand. Dazu kämen ein zentraler Ticket- und Informationsschalter sowie Duschen und Babywickelplätze. Die Fernbusstation war vergangenes Jahr in Betrieb gegangen.

Durchschnittlich bewertete der ADAC diejenigen Fernbusbahnhöfe besser, die außerhalb des Stadtzentrums liegen, gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind und vor nicht langer Zeit gebaut wurden. In Stuttgart beispielsweise halten die Fernbusse direkt am Flughafen. Von dort braucht es mit der S-Bahn eine knappe halbe Stunde in die Stadtmitte. Das sei aus Sicht von Busunternehmen wie Flixbus aber ein Nachteil, denn sie würden ihre Kunden lieber direkt dahin bringen, wo diese letztlich hinwollen, heißt es im ADAC-Bericht.