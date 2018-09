Auch wenn man nun schon einige Jahre Zeit hatte, sich an die rasanten Fortschritte der Koreaner zu gewöhnen, so überrascht die Qualität der Fahrzeuge von Hyundai und Kia trotzdem immer wieder aufs Neue. Aktuellstes Beispiel: die Kombiversion des Kia Optima, von der Marketing-Abteilung erneut und wenig zutreffend als "Sportswagon" positioniert. Zwar ist Kia längst keine Billigmarke mehr wie etwa noch zu Zeiten der Vorgängermodelle Clarus und Magentis, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch bei der zweiten Generation des Optima immer noch Spitze.

Das Modell darf man getrost noch als neu bezeichnen, der Kombi – mit 4,86 Metern genauso lang wie die Limousine – ist seit Ende September auf dem Markt. Unser Testfahrzeug hatte einen 1,7 Liter großen Dieselmotor. Dieser ist im Vergleich zu den durstigeren Benzinern sicher die vernünftigste Wahl, kommen Fahrer von Mittelklassefahrzeugen doch oft auf deutlich überdurchschnittliche Kilometerleistungen.

Das Fahrwerk ist ohnehin eher auf die ruhige Reise als auf sportliche Späße ausgelegt. Dafür schaukelt es Unebenheiten prima weg und hat nur bei Querfugen Probleme. Das zeigt – wie etwa auch die etwas indifferente Lenkung – einen fehlenden Feinschliff, den man aber nur bemerkt, wenn man den Kia direkt mit den besten Alternativen dieser Klasse vergleicht.

Sauber verarbeitet

Auch der Diesel ist für lange, unaufgeregt zurückgelegte Strecken gut geeignet. Zu den leisesten Selbstzündern gehört er zwar nicht, er wird aber auch nicht aufdringlich laut. 104 kW (141 PS) und das maximale Drehmoment von 340 Newtonmetern im häufig genutzten Drehzahlband zwischen 1.750 und 2.500 Umdrehungen pro Minute reichen völlig aus, um zügig voranzukommen. Davon zeugen die Fahrwerte: Mit dem siebengängigen Doppelkupplungsgetriebe geht es in elf Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Danach erreicht der Optima bis zu 203 km/h.

Der Realverbrauch pendelte sich bei 6,2 Litern je 100 Kilometer ein. Das geht für die Fahrzeugklasse in Ordnung, wenngleich der Normwert von 4,4 Litern deutlich verfehlt wurde.

Außerdem sieht der vom deutschen Designer Peter Schreyer gezeichnete Optima richtig gut und modern aus – ohne allerdings ganz neue Akzente zu setzen. Die Scheinwerfer sind wie heute üblich weit in die Flanken gezogen, vorne zeigt sich selbstbewusst der von Kia als Tigernase bezeichnete Grill mit Markenemblem, die Fensterlinie steigt steil an. Leider ist die D-Säule so breit geraten, dass die Sicht nach schräg hinten ziemlich einschränkt ist.

Im Innenraum geben Funktionalität und Ergonomie kaum Grund zum Meckern. Wie heute leider häufig üblich, ist das Lenkrad mit Tasten überladen. Und natürlich gibt es in dieser Fahrzeugklasse teurere Modelle, bei denen die Kunststoffe ein wenig edler wirken. Ansonsten: alles sauber und routiniert verarbeitet und eingepasst. Die Sitze sind angenehm und bieten auch auf langen Strecken einen guten Komfort. Auf großen Touren störte nur der harte Kunststoff, an den das Knie seitlich immer wieder anstieß.