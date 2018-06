Das Kabinett hat das nach der Einigung mit der EU-Kommission veränderte Mautgesetz beschlossen. Die sogenannte Infrastrukturabgabe, die letztlich nur Fahrzeughalter aus dem Ausland mehr belasten soll, wird insbesondere in den deutschen Nachbarländern und Grenzregionen kritisiert. Knapp acht Wochen nach seinem überraschenden Kompromiss mit der EU-Kommission hatte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eine überarbeitete Version des Gesetzes ins Bundeskabinett eingebracht.



Dobrindt sagte am Mittwoch, man setze mit dem Gesetzentwurf die Einigiung mit der EU-Kommission um. Der besondere Vorteil sei, dass die Maut nicht steuerfinanziert sondern nutzerfinanziert sei. Damit könnten die Einnahmen zweckgebunden in die Verkehrsinfrastruktur einfließen.



Im Kern geht es dabei um zwei Änderungen. Dobrindt hatte diese Anfang Dezember der EU-Kommission zugesagt, um das CSU-Prestigeprojekt doch noch durchsetzen zu können. Zum einen soll es für die Kurzzeittarife, die nur Pkw-Fahrer aus dem Ausland kaufen können, nun sechs statt drei Preisstufen geben: für eine Zehn-Tages-Maut je nach Schadstoffausstoß zwischen 2,50 und 25 Euro. Zweitens sollen inländische Autobesitzer mit sehr abgasarmen Euro-6-Wagen als Ausgleich für ihre Mautzahlungen bei der Kfz-Steuer um 100 Millionen Euro mehr als bisher entlastet werden. Dobrindt will mit dem Kabinettsbeschluss die nächste Hürde nehmen, um die Maut vor dem Bundestagswahlkampf so unumkehrbar wie möglich zu machen. Das Paket muss noch durch Bundestag und Bundesrat bestätigt werden.

Österreich will Widerstand organisieren

In Brüssel treffen sich am Mittwoch allerdings die Vertreter deutscher Anrainerstaaten auf Initiative von Österreich. Sie wollen ein Signal gegen die weiterhin befürchteten Nachteile für Autofahrer aus den Nachbarländern setzen. Die Experten aus Österreich, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Polen, Tschechien und Ungarn wollen die Übereinkunft zwischen der EU-Kommission und Dobrindt näher untersuchen. "Aus unserer Sicht ist das deutsche Modell klar EU-rechtswidrig. Dagegen werden wir vorgehen", sagte der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) im Vorfeld des Treffens. "Bei unserer Maut zahlen alle gleich, egal wo sie herkommen. Es ist ein faires System. Beim deutschen Modell werden nur Ausländer zur Kasse gebeten." Ziel sei es, eine Allianz gegen Deutschland zu bilden. Auch eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) schließen die Gegner nicht aus.

Leichtfried stellte jedoch klar: "Es ist das gute Recht Deutschlands, eine Maut einzuführen." Es sei aber nicht rechtens, wenn es sich um eine reine Ausländermaut handele. Das sei diskriminierend, gegen das EU-Recht und dagegen werde man berechtigterweise vorgehen. Den Widerstand gegen die CSU-Maut will er möglichst breit organisieren. Am Ende könnte eine gemeinsame Klage das Resultat sein. Der EU-Kommission warf der Österreicher vor, sich zum willfährigen Gehilfen dieses Vorgehens zu machen. Leichtfried sieht das Gleichbehandlungsprinzip und damit eine Grundlage der EU in Gefahr: "Ich bin in einem Europa groß geworden, wo ein Prinzip gilt: Es gilt nicht das Recht des Stärkeren in Europa. Es gilt die Stärke des Rechts. Wenn dieser Grundsatz gebrochen wird, dann möchte ich nicht wissen, wie es mit unserem Europa weitergeht", sagte er. Dobrindt ließ als Reaktion auf Österreichs Vorwürfe auf Twitter verbreiten: "Es wäre an der Zeit, dass Österreich mehr Gelassenheit zeigt und mit der Maut-Maulerei aufhört." Österreich habe seit 20 Jahren ein funktionierendes Maut-System, sagte er. "Wir wollen für uns das gleiche Recht in Anspruch nehmen."



Kritik kommt auch aus der CDU

In Deutschland gibt es nach wie vor Widerstand gegen die Maut. Nicht nur die Opposition von Grünen und Linken kritisiert die Pläne von Dobrindt. Auch die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), forderte einen "mautfreien Korridor" für grenznahen Verkehr. Sie drohte damit, der Maut im Bundesrat nur zuzustimmen, wenn es Ausnahmen für die Grenzregionen gebe. Aus dem Verkehrsministerium hieß es dazu, der kleine Grenzverkehr sei im Mautgesetz bereits berücksichtigt. Ausländische Fahrzeuge auf Bundesstraßen würden von der Maut ausgenommen. Alexander Dobrindt sagte bei seiner Pressekonferenz: "Die Gesetzentwürfe sind nicht zustimmungspflichtig."



Der Deutsche Städtetag und der ADAC zweifeln nach wie vor am finanziellen Nutzen des Projekts. Aufwand und Ertrag passten "weiterhin nicht zusammen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy. Er plädierte für eine Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Straßen anstelle einer Abgabe für Pkw-Fahrer. Der Verkehrswissenschaftler Ralf Ratzenberger hat für den ADAC die Pkw-Maut durchgerechnet und ist ebenfalls skeptisch. "Laufende Betriebskosten, Einmalkosten für die Einführung und Entlastungen für Autos mit Euro-6-Norm fressen die Gewinne auf", sagte er.