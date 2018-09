Es ist weder der sportliche 3er noch der elegante 7er. "Unsere Kunden finden, dass der 5er wie kein anderes Modell für die Marke BMW steht", sagte Ian Robertson bei der Vorstellung des neuen Modells. Robertson ist Mitglied des Vorstands von BMW und in diesem zuständig für Vertrieb und Marketing. Der 5er vereine das Beste der Marke in sich – und sei deshalb das meistverkaufte Fahrzeug in der oberen Mittelklasse. Die bildet vor allem das Dienstwagen-Trio Audi A6, Mercedes-Benz E-Klasse und eben der 5er von BMW.

Rund 7,9 Millionen Fahrzeuge dieses Modells haben die Münchener seit dessen Einführung 1972 verkauft. Mit dem ersten 520 führte der Automobilbauer die bis heute bestehende Nomenklatur für Modellbezeichnungen ein. Die neue Businesslimousine hat das Zeug dazu, die Erfolgsgeschichte fortzuführen – zwischen dem 3er und dem 7er: als sportlich-elegantes Auto. Der neue 5er wirkt nicht so voluminös wie der alte, er macht einen deutlich luftigeren, auch sportlicheren Eindruck. Tatsächlich aber sind die Außenmaße gegenüber dem Vorgänger leicht gewachsen, allerdings nur im Millimeterbereich.



Dass der neue 5er dennoch weniger wuchtig wirkt, liegt am Design. Die flache C-Säule gibt dem Auto eine coupéhafte Erscheinung. Zudem sorgen zwei Linien an den Seiten für eine veränderte Optik: Die Aufwärtsbewegung der oberen verleiht dem Fahrzeug einen vorwärtsdrängenden Charakter, die untere, sich eindrehende lässt das Auto muskulös erscheinen. Beide Linien sind typische Stilelemente von BMW, deren Verlauf ein Fahrzeug charakterisieren. Mal elegant, mal dynamisch. Beim 5er elegant-dynamisch. Das Heck hingegen wirkt bieder.

Detail-Optimierungen haben den Luftwiderstand im Vergleich zum Vorgänger um zehn Prozent verringert. Dazu tragen aktive Luftklappensteuerungen für den Kühler bei. Sie öffnen bei erhöhtem Kühlbedarf Einsätze in den Nierenelementen sowie untere Lufteinlässe, ansonsten sind diese zur Verbesserung der Aerodynamik geschlossen.

Das Interieur ist komplett neu und an den 7er angelehnt. Im Vergleich zur reinen Luxuslimousine ist es deutlich fahrerorientiert. Alle Bedienelemente sind gut zu erreichen, Funktionen lassen sich wie gewohnt über den iDrive Controller steuern. Wenn man das überhaupt will, denn Navigation, Telefon, Unterhaltungsangebote und Fahrzeugfunktionen lassen sich mit Gesten, Sprache und durch Berührung der Schaltflächen auf dem Display regeln. Wenn immer man die Hände beim Fahren am Lenkrad lassen kann, trägt das zur Sicherheit bei, deshalb ist die Sprachführung eine feine Sache.

Was etwas verwundert: Ein Head-up-Display ist im 5er Sonderausstattung, es kostet 1.190 Euro. Bei einem Fahrzeug dieser Klasse sollte es zur Basisausstattung für vielfahrende Geschäftsleute gehören. Eigentlich gehört es serienmäßig in jedes Auto, weil man immer alle wichtigen Informationen angezeigt bekommt, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.