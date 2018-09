10.400. So viele Menschen in Deutschland starben laut Europäischer Umweltagentur im Jahr 2012 wegen Stickstoffdioxid. In anderen Jahren dürften es ähnlich viele sein.

38.000. So viele Menschen hätten weltweit nicht sterben müssen, wenn die Autobauer sich an die Vorgaben zum Schadstoffausstoß gehalten hätten.

Grenzwerte für Schadstoffe sind keine unnötigen Ausgeburten der Bürokratie, sondern sollen Menschen vor Krankheiten schützen. Die Grenzwerte werden in deutschen Großstädten seit Jahren überschritten. In letzter Zeit ging die Stickoxid-Belastung zurück, jedoch zu langsam, denn sie ist noch immer viel zu hoch. So hoch, dass viele Menschen darunter leiden, manche sogar sterben.

Wenn viele Bürger unter etwas leiden, müssen Politiker handeln. Dafür sind sie gewählt. Sie müssen die Ursache des Leids ausfindig machen und sie bekämpfen. Der Ursprung des Stickstoffdioxids auf deutschen Straßen ist genau dokumentiert: Zwei Drittel kommen aus den Auspuffen von Dieselautos. Hier müssten Politiker ansetzen.

Software-Updates versprechen wenig Erfolg

Auf dem ersten Dieselgipfel Anfang August hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Autoindustrie ausgehandelt, dass 2,5 Millionen Dieselfahrzeuge ein kostenloses Software-Update bekommen können. Dadurch soll der Stickoxid-Ausstoß der Autos um etwa 30 Prozent sinken, teilte der Autoverband VDA mit.

Klingt erst einmal gut. Doch am Rande eines Treffens mit Ländern und Kommunen sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) heute, er rechne nur mit etwa zehn Prozent Reduktion. Erstens werde nicht jeder Autobesitzer für das Update in die Werkstatt fahren, weil es freiwillig sei. Zweitens hätten sich ausländische Autobauer bisher nicht zu den Updates verpflichtet. Das trifft auf rund jeden dritten Diesel auf deutschen Straßen zu.

Feinstaub Was heißt Luftverschmutzung? Schmutzig ist es draußen durch Schadstoffe aus verschiedenen Quellen: Industrie, Straßenverkehr, Landwirtschaft, Energiegewinnung und die Natur selbst. Je sauberer die Luft ist, desto seltener leiden Menschen an Schlaganfällen, Herzkreislauferkrankungen, Lungenkrebs oder Atemwegserkrankungen wie Asthma. Auch leben Menschen nachweislich länger, wenn sie frische Luft atmen können. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass allein im Jahr 2012 weltweit drei Millionen Menschen länger gelebt hätten, wenn die Luftverschmutzung geringer gewesen wäre. Feinstaub Zu Feinstaub zählen alle Partikel, die in der Luft schwirren und vor allem aus Sulfat, Nitrat, Ammoniak, Natriumchlorid, Kohlenstoff, mineralischem Staub und Wasser bestehen. Das können Rußpartikel, Reifenabrieb, Plastikteilchen, Dünge- und Abfallrückstände sein. Die Partikel schweben fest oder flüssig in der Luft und sind gefährlich, wenn sie einen Durchmesser von zehn Mikrometern oder weniger haben. Je kleiner die Schwebeteilchen sind, desto leichter können sie bis tief in die Lunge, gar in den Blutkreislauf gelangen. Feinstaub erhöht statistisch gesehen das Krebsrisiko, vor allem in der Lunge. Wie genau die Partikel Geschwüre auslösen, ist aber bisher nicht geklärt. Stickoxide Stickoxide, abgekürzt als NO x , gelten in den meisten Städten als Luftschadstoff Nummer eins. Die giftigen Gasmischungen entstehen vor allem, wenn Öl, Gas, Holz oder Kohle verbrannt werden, etwa zum Heizen oder um Strom zu erzeugen. Alte Diesel- und Vebrennungsmotoren stoßen verhältnismäßig viel Stickstoffdioxid (NO 2 ) aus. Auch Schiffsmotoren schleudern dieses spezielle Stickoxid in die Luft. NO 2 kann in Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu akuten Entzündungen der Atemwege führen. Langfristig kann dies Asthma und Bronchitis auslösen. In Deutschland wurde 2016 der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an mehr als jeder zweiten verkehrsnahen Messstation im Jahresmittel überschritten. Schwefeldioxid Schwefeldioxid (SO 2 ) ist ein Gas, das scharf riecht. Es tritt aus, wenn zum Beispiel fossile Brennstoffe wie Kohle oder Öl in Flammen aufgehen, um Strom zu erzeugen, Wohnungen zu heizen oder Fahrzeuge anzutreiben. Auch wenn Erze gewonnen und geschmolzen werden, entstehen giftige Schwefelverbindungen. SO 2 kann die Atemwege, die Lunge und Augen reizen. Es verschlimmert Asthma und Bronchitis. Atembeschwerden treten bereits innerhalb von zehn Minuten auf wenn die SO 2 -Konzentration bei 500 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft oder mehr liegt. Wer längere Zeit einer durchschnittlichen Tagesbelastung von 20 Mikrogramm SO 2 pro Kubikmeter Luft ausgesetzt ist, muss ebenfalls mit Atemwegsproblemen rechnen. Reagiert Schwefeldioxid in großer Menge mit Wasser, bildet sich zudem Schwefelsäure, der Hauptbestandteil sauren Regens. Dieser schadet vor allem Pflanzen und Wäldern. Ozon Ozon (O 3 ) als Teil dreckiger Luft am Boden ist etwas anderes als die Ozonschicht in der oberen Atmosphäre der Erde. Smog in Großstädten wie Peking besteht hauptsächlich aus Ozon. Es entsteht, wenn Sonnenlicht mit Schadstoffen wie Stickoxiden oder mit organischen Teilchen aus Lösungsmitteln und Industrieprozessen reagiert. Deshalb tritt Smog meist in Wetterlagen mit viel Sonne auf. Er reizt die Lunge und kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen auslösen. Ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauf-Beschwerden stellten Forscher ab einer langfristigen Ozon-Konzentration von zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft fest. Zum Vergleich: In Peking erreichte die Konzentration in der Vergangenheit bereits an mehreren aufeinander folgenden Tagen Werte von rund 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. VOCs Flüchtige organische Verbindungen (VOCs für volatile organic compounds) sind gasförmige Kohlenstoffverbindungen, wie beispielsweise Alkohole, Terpene oder Aldehyde. Sie entstehen auf natürliche Weise, beispielsweise durch Pflanzenstoffwechsel- oder Fäulnisprozesse. Hauptsächlich bilden sie sich aber, wenn Abgase verbrannt werden oder aus Chemieprodukten verdunsten, die auf Erdöl basieren. Seifen, Parfüm, Farben, Lacke, Putzmittel, Klebestoffe und Pestizide sind oft unterschätzte Schadstoffquellen, die besonders in Innenräumen für schlechte Luft sorgen. VOCs sind sehr reaktionsfreudig und können in vielen Gestalten durch die Luft schweben. Beispielsweise können sie mit anderen Gasen reagieren, sodass Ozon oder kleinste Feinstaubpartikel entstehen. Ihre Folgen für die Gesundheit: In hoher Konzentration reizen sie Augen und Schleimhäute, machen müde oder verursachen Kopfschmerzen und Schwindel.

Zehn Prozent – das sind nicht genug, weiß auch die Bundesregierung. Sie hat angekündigt, die Städte mit einem Fonds von einer Milliarde Euro dabei zu unterstützen, die Abgase vor Ort zu reduzieren. Die Städte wollen das Geld unter anderem nutzen, um ihre Fahrzeuge mit Elektroantrieb auszustatten, Busse und Müllabfuhren etwa. Das klingt gut und freut alle Radfahrer, die hinter einem Bus herfahren müssen. Doch Busse sind nur für vier Prozent des Stickstoffdioxids im Verkehr verantwortlich.

Warum keine blaue Plakette?

Deshalb führt kein Weg daran vorbei, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu diskutieren. Eigentlich. Doch von der Bundeskanzlerin über die Ministerpräsidenten bis zu den Bürgermeistern waren sich beim Dieseltreffen alle einig, dass das keine Option sei. Sich zwischen den Deutschen und sein Auto zu stellen, ist für die Politik nach wie vor ausgeschlossen. Die Verflochtenheit mit der Autoindustrie tut ihr Übriges.

Eine Möglichkeit, die schmutzigsten Fahrzeuge aus Städten auszusperren, wäre eine sogenannte blaue Plakette. Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) sagte, er lehne so etwas ab, weil "die öffentliche Irritation darüber groß wäre". Irritation schlägt also Gesundheit. Verrückt. Außerdem merkte Gabriel an, es dauere Jahre, eine solche Plakette einzuführen. Das dürfte aber für alle denkbaren Maßnahmen gelten – von einem sofortigen Verbot aller Diesel in Städten vielleicht abgesehen.

Bürger vor Schaden zu schützen, den ihnen andere zufügen, muss eine der wichtigsten Aufgaben der Politik sein. Doch den Politikern in Deutschland ist die Freiheit der Autofahrer offenbar wichtiger als die Gesundheit der Bürger in den Städten. Bald werden Gerichte sie daran erinnern, dass sie die falschen Prioritäten setzen.