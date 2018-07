Hut und Wackeldackel gehörten Anfang der 1970er-Jahre auf die Hutablage eines jeden Audi. Als größter Spießer galt, wer gleich beide Utensilien präsentierte. Für die Besitzer war das einheitlicher und zeitgemäßer Chic – für Audi vor allem ungewollter Ramsch. Denn sie symbolisierten das langweilige und lahme Image der Marke. Davon wollte Audi weg, um zu BMW und Mercedes in die Premiumliga der Automobilbauer aufzusteigen.



Dahinter steckte selbstverständlich Profitdenken: kleine Autos, kleiner Gewinn – große Autos, großer Gewinn. Der Typ Autofahrer mit Hosenträgern und Krimskrams auf der Hutablage passte fortan nicht mehr in die Zielgruppe. Um aber wirklich zu einem Technologieführer der Autobranche zu werden, mussten nicht nur Hut und Hund aus dem Heck verschwinden, sondern auch mehr PS und mehr Zylinder unter die Motorhaube kommen. Aber wie?

Sechs Zylinder passten nicht ins Chassis

Die Wettbewerber aus Stuttgart und München waren bereits mit großvolumigen Sechs- und Mehrzylindern unterwegs. Weil aber in den Siebzigern Motoren längs in Fahrtrichtung eingebaut wurden, passten sechs Zylinder nicht in das Chassis eines Audis. Das komplett zu ändern, war dem Konzern zu teuer. Deshalb wurde kurzerhand an den bestehenden Vierzylinder einfach ein fünfter angebaut. Eine improvisierte Lösung, die bis heute Bestand haben und das Image der Marke prägen sollte.



Die Idee für den Fünfzylindermotor kam 1976, einige Jahre nach der Ölkrise, in Folge derer alle Hersteller kleine, sparsame Autos ins Programm aufnahmen. Heute ist es Standard, für ein Automodell aus einer Vielzahl an Motoren wählen zu können. Früher gab es das kaum. Inzwischen sind die meisten Fünfzylinder ein Opfer der Downsizingwelle geworden. Die entscheidende Gleichung lautet heute: kleine Motoren, geringer Verbrauch – große Motoren, hoher Verbrauch.



Nur Audi hält noch an dem Motor fest

Audi ist der einzige Hersteller, der heute noch Fünfzylinder in Serie baut. Er war und ist zwar ein Nischenprodukt, doch eines mit großer Bedeutung für den Konzern, der deshalb an diesem Motorenkonzept festhält. Dem Fünfzylinder und dem Allradantrieb Quattro hat Audi sein sportliches Image von heute zu verdanken. Die Besonderheit des Motors ist sein Sound, ein kraftvolles, tiefes Röhren. Das unvergleichliche Klangbild entsteht durch die Zündreihenfolge benachbarter und weit entfernter Zylinder. Das erzeugt unrhythmische Abgaswellen und den markanten Ton.



Im Vergleich klingt das Aufheulen eines Vier- oder Sechszylinders geradezu harmonisch. Doch diese Motoren laufen unruhiger. Um sie zu stabilisieren, sind zwei Ausgleichswellen im Vierzylinder notwendig. Das geht zu Lasten der Leistung und erhöht den Verbrauch. Ein Fünfzylinder dagegen läuft charmant und geschmeidig. Und der Spritverbrauch liegt auf demselben Niveau leistungsähnlicher Vierzylinder.