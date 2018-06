ZEIT ONLINE: Herr Hofelich, besitzen Sie ein eigenes Auto?

Sebastian Hofelich: Ich habe tatsächlich noch einen eigenen Wagen. Aber bevor ich bei DriveNow angefangen habe, hatten meine Frau und ich zusammen noch zwei Autos. Das zweite Auto haben wir dann verkauft, um mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Carsharing unterwegs zu sein. Das ist übrigens typisch für viele Kunden, die ebenfalls das Zweitauto abschaffen.

ZEIT ONLINE: Aber ganz ohne eigenes Auto geht es eben doch nicht?

Hofelich: Wir wohnen am Stadtrand von München und haben zwei kleine Kinder. Da stößt Carsharing natürlich an seine Grenzen, allein bei den unterschiedlichen Halterungen für Kindersitze in verschiedenen Autos. Wir nutzen Carsharing deswegen vor allem ergänzend. Auch als Unternehmen wollen wir das eigene Auto ja nicht grundsätzlich abschaffen, rund die Hälfte unserer Nutzer besitzen eines.

ZEIT ONLINE: Wenn es schon am Stadtrand von München Probleme gibt: Wie soll sich Carsharing dann jemals auf dem Land oder in den Kleinstädten durchsetzen? Dort wohnen immerhin 70 Prozent der Deutschen.

Hofelich: Natürlich ist unser Angebot vor allem für urbane Ballungsräume geeignet. In ländlichen Regionen macht das Konzept heute noch keinen Sinn. Aber die Technik entwickelt sich immer weiter: Autonom fahrende Autos könnten Carsharing auch in Kleinstädten interessant machen. Wenn Autos ihre Passagiere in zehn Kilometern Entfernung abholen können, muss die Nutzerdichte nicht mehr so hoch sein, damit das Geschäft profitabel wird.

ZEIT ONLINE: Sie haben eine Million Kunden, aber nur rund 6.000 Autos. Einige Nutzer beschweren sich daher, dass es zu Stoßzeiten oder am Wochenende in Innenstädten quasi keine Chance mehr gibt, ein freies Auto zu finden.

Hofelich: Wir versuchen, das Wachstum unserer Flotte am Nutzerwachstum auszurichten. In Berlin hatten wir vor sechs Jahren 350 Fahrzeuge, heute sind es 1.400. Trotzdem gibt es natürlich Kunden, die nicht immer ein Auto finden. Aber wir müssen dabei abwägen: Wie hoch ist die Auslastung, wenn wir mehr Pkw in die Städte stellen? Das entscheidet über die Profitabilität.

ZEIT ONLINE: Wie oft nutzen ihre Kunden denn eines der Leihautos durchschnittlich?

Hofelich: Das kann ich so nicht sagen. Manche fahren hundertmal im Monat, andere einmal jedes halbe Jahr. Unser Ziel ist es, dass jedes Fahrzeug im Schnitt mindestens drei bis fünf Stunden am Tag genutzt wird – und das schaffen wir.

ZEIT ONLINE: Wie viele Ihrer Kunden haben ihr Auto wegen DriveNow aufgegeben?

Hofelich: Es gibt aus verschiedenen Städten wissenschaftliche Studien dazu. Das Ergebnis ist immer relativ ähnlich: Ein Carsharing-Auto ersetzt heute schon ungefähr drei bis sechs private Pkw.

ZEIT ONLINE: Das könnte man auch erreichen, indem man die Bus- und U-Bahn-Verbindungen in den Städten ausbaut. Greift Ihr Angebot den öffentlichen Nahverkehr an?

Hofelich: Im Gegenteil. Die Studien zeigen, dass Nutzer von Carsharing tendenziell weniger Auto fahren – und mehr mit öffentlichen Verkehrsangeboten. Wenn wir wachsen, profitiert davon die gesamte innerstädtische Mobilität.

ZEIT ONLINE: DriveNow wurde 2011 gegründet, ist bislang aber nur an fünf deutschen Standorten vertreten: in den vier Millionenstädten Berlin, Hamburg, München, Köln sowie in Düsseldorf. Wieso haben Sie keine Autos in anderen deutschen Städten?

Hofelich: Der wichtigste Faktor ist die Größe, die potenzielle Nutzerzahl. Und da wir hier bereits in den größten Städten vertreten sind, gibt es andere Orte im europäischen Ausland, die für uns aktuell attraktiver sind.