Bei Versicherungen bestimmt das Risiko die Prämie. Das gilt für die Lebens- wie für die Kfz-Versicherung. Ist die Gefahr hoch, dann ist es auch der Beitrag. Versicherungen achten deshalb genau darauf, wie etwa neue Technologien das Risiko beeinflussen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat deshalb untersucht, wie sich Assistenzsysteme auf die Unfallzahlen auswirken. Demnach machen neue Systeme Autofahren zwar sicherer, der technologische Fortschritt hat aber auf absehbare Zeit nur einen geringen Einfluss auf das Schadengeschehen.



Der Verband geht bis 2035 von sinkenden Entschädigungsleistungen zwischen sieben bis 15 Prozent aus. Für die Studie wurden sechs Systeme analysiert. Dabei zeigte sich, dass Notbremsassistenten sowie Park- und Rangierassistenten den größten Effekt auf Kfz-Haftpflichtschäden haben, weil sie tatsächlich Unfälle verhindern können.



So werden neue Fahrzeugmodelle, die serienmäßig mit einem Notbremsassistenten ausgerüstet sind, seit April 2013 bei der Einstufung in die Kfz-Haftpflicht und in der Vollkaskoversicherung um eine Typklasse günstiger bewertet. Und das wirkt sich deutlich auf die Gesamtprämie aus. Die Typklasse beschreibt das Risiko eines Fahrzeugtyps, sie wird vom GDV festgelegt und ist eine Empfehlung für die Versicherer.



Ähnliche hohe Rabatte gab es Ende der Achtzigerjahre, als das Antiblockiersystem auf den Markt kam. Die Versicherer nahmen an, dass die Wunderbremse Unfälle verhindern würde. "Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass bei den damaligen Autos mit ABS die Unfallzahlen sogar gestiegen sind, aus zweierlei Gründen: Der Bremsweg wurde länger, und die Fahrer konnten den Vorteil des ABS – Ausweichen durch Lenken – während der Notbremsung nicht umsetzen", sagt Johann Gwehenberger, Leiter der Allianz-Unfallforschung in München.



Die Hälfte aller Unfälle kann verhindert werden

Ein Auto in Notsituationen sicher zum Stehen zu bringen, das schaffen nur wenige, weil die meisten Fahrer darin weder geübt noch geschult sind. Automatische Bremsassistenten unterstützen sie dabei. Systeme der aktuellen Generation lösen die automatische Notbremsung etwa eine halbe Sekunde vor einer berechneten Kollision aus. Unterstützt wird dieser Vorgang vom integrierten ABS und dem elektronischen Stabilitätsprogramm ESP. "In dieser kritischen Situation hat der Fahrer keine Eingriffsmöglichkeiten mehr", sagt Gwehenberger, Mitglied der GVD-Expertengruppe, die die Studie erstellt hat. Dem Experten zufolge reagiert die Technik schneller und ist somit dem Menschen nachweislich überlegen.

Im Allianz-Zentrum für Technik wurde das Sicherheitspotenzial von Notbremsassistenten anhand realer Unfälle ausgewertet. "Die Hälfte aller Auffahrunfälle lässt sich heute mit modernen Systemen vermeiden", sagt Gwehenberger. Damit sind Notbremsassistenten gemeint, die auch bei einer geringen Fahrzeugüberdeckung funktionieren, das heißt: auch wenn die Autos versetzt hintereinanderfahren.

Allerdings haben die Assistenzsysteme auf viele Schäden oft keinen Einfluss. Sie schützen beispielsweise nicht vor Autodiebstahl oder Steinschlag an der Windschutzscheibe. Und sie haben Funktionsgrenzen, verbreiten sich nur langsam und machen Reparaturen teurer: Selbst bei einem leichten Auffahrunfall können Kameras und Sensoren in der Fahrzeugfront kaputtgehen. Das macht Reparaturen teurer als ohne diese Technik.