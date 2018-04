Bei 39 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft ist man noch putzmunter, bei 41 Mikrogramm röchelt man nach Atem – so eindeutig ist die Sache natürlich nicht. Dennoch hat die EU zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor acht Jahren Grenzwerte für Luftschadstoffe festgelegt, und einer heißt: Über ein Jahr darf ein Kubikmeter Luft im Mittel maximal 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) enthalten – ein Gas, das in höherer Konzentration Atemwege reizt, Asthmatiker belastet und auch Pflanzen schädigt.

Es wäre kein großes Problem, wenn die NO2-Belastung in Großstädten bei 41 oder 42 Mikrogramm läge. Doch an stark befahrenen Straßen wie der Landshuter Allee in München, dem Neckartor in Stuttgart oder dem Clevischen Ring in Köln werden erheblich höhere Jahresmittelwerte erreicht: 78 Mikrogramm in München, 73 in Stuttgart und 62 Mikrogramm in Köln. Das ist so seit Jahren. 2017 wurde die Luft im Vergleich zu 2016 zwar etwas besser, von der Einhaltung der EU-Grenzwerte sind die Verantwortlichen aber noch weit entfernt.

In insgesamt knapp 70 deutschen Städten werden die Grenzwerte zurzeit überschritten, das zeigen Zahlen des Umweltbundesamts. "Viele Einwohner sind also weiter zu viel gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid ausgesetzt", beklagt die Präsidentin der Behörde, Maria Krautzberger.



Wo das NO2 herkommt, ist unstrittig: in den Innenstädten vor allem aus dem Auspuff von Dieselfahrzeugen (siehe Grafiken). Darum stellt sich seit Langem die Frage, ob man diese Autos aus den Stadtzentren verbannen sollte. Besser würde die Luft so in jedem Fall.



Doch dürfen die Kommunen ein solches Fahrverbot überhaupt verhängen und damit Millionen von Menschen den Weg in die Städte versperren? Darüber verhandelt am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Erwartet wird ein Grundsatzurteil, denn das Gericht hat zwei ursprünglich getrennte Verfahren zusammengefasst: eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Land Nordrhein-Westfalen und eine gegen Baden-Württemberg. Nicht gegen die Kommunen selbst, denn für die Luftreinhaltepläne der betroffenen Städte Düsseldorf und Stuttgart sind die Länder zuständig.

Feinstaub Was heißt Luftverschmutzung? Schmutzig ist es draußen durch Schadstoffe aus verschiedenen Quellen: Industrie, Straßenverkehr, Landwirtschaft, Energiegewinnung und die Natur selbst. Je sauberer die Luft ist, desto seltener leiden Menschen an Schlaganfällen, Herzkreislauferkrankungen, Lungenkrebs oder Atemwegserkrankungen wie Asthma. Auch leben Menschen nachweislich länger, wenn sie frische Luft atmen können. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass allein im Jahr 2012 weltweit drei Millionen Menschen länger gelebt hätten, wenn die Luftverschmutzung geringer gewesen wäre. Feinstaub Zu Feinstaub zählen alle Partikel, die in der Luft schwirren und vor allem aus Sulfat, Nitrat, Ammoniak, Natriumchlorid, Kohlenstoff, mineralischem Staub und Wasser bestehen. Das können Rußpartikel, Reifenabrieb, Plastikteilchen, Dünge- und Abfallrückstände sein. Die Partikel schweben fest oder flüssig in der Luft und sind gefährlich, wenn sie einen Durchmesser von zehn Mikrometern oder weniger haben. Je kleiner die Schwebeteilchen sind, desto leichter können sie bis tief in die Lunge, gar in den Blutkreislauf gelangen. Feinstaub erhöht statistisch gesehen das Krebsrisiko, vor allem in der Lunge. Wie genau die Partikel Geschwüre auslösen, ist aber bisher nicht geklärt. Stickoxide Stickoxide, abgekürzt als NO x , gelten in den meisten Städten als Luftschadstoff Nummer eins. Die giftigen Gasmischungen entstehen vor allem, wenn Öl, Gas, Holz oder Kohle verbrannt werden, etwa zum Heizen oder um Strom zu erzeugen. Alte Diesel- und Vebrennungsmotoren stoßen verhältnismäßig viel Stickstoffdioxid (NO 2 ) aus. Auch Schiffsmotoren schleudern dieses spezielle Stickoxid in die Luft. NO 2 kann in Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu akuten Entzündungen der Atemwege führen. Langfristig kann dies Asthma und Bronchitis auslösen. In Deutschland wurde 2016 der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an mehr als jeder zweiten verkehrsnahen Messstation im Jahresmittel überschritten. Schwefeldioxid Schwefeldioxid (SO 2 ) ist ein Gas, das scharf riecht. Es tritt aus, wenn zum Beispiel fossile Brennstoffe wie Kohle oder Öl in Flammen aufgehen, um Strom zu erzeugen, Wohnungen zu heizen oder Fahrzeuge anzutreiben. Auch wenn Erze gewonnen und geschmolzen werden, entstehen giftige Schwefelverbindungen. SO 2 kann die Atemwege, die Lunge und Augen reizen. Es verschlimmert Asthma und Bronchitis. Atembeschwerden treten bereits innerhalb von zehn Minuten auf wenn die SO 2 -Konzentration bei 500 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft oder mehr liegt. Wer längere Zeit einer durchschnittlichen Tagesbelastung von 20 Mikrogramm SO 2 pro Kubikmeter Luft ausgesetzt ist, muss ebenfalls mit Atemwegsproblemen rechnen. Reagiert Schwefeldioxid in großer Menge mit Wasser, bildet sich zudem Schwefelsäure, der Hauptbestandteil sauren Regens. Dieser schadet vor allem Pflanzen und Wäldern. Ozon Ozon (O 3 ) als Teil dreckiger Luft am Boden ist etwas anderes als die Ozonschicht in der oberen Atmosphäre der Erde. Smog in Großstädten wie Peking besteht hauptsächlich aus Ozon. Es entsteht, wenn Sonnenlicht mit Schadstoffen wie Stickoxiden oder mit organischen Teilchen aus Lösungsmitteln und Industrieprozessen reagiert. Deshalb tritt Smog meist in Wetterlagen mit viel Sonne auf. Er reizt die Lunge und kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen auslösen. Ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauf-Beschwerden stellten Forscher ab einer langfristigen Ozon-Konzentration von zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft fest. Zum Vergleich: In Peking erreichte die Konzentration in der Vergangenheit bereits an mehreren aufeinander folgenden Tagen Werte von rund 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. VOCs Flüchtige organische Verbindungen (VOCs für volatile organic compounds) sind gasförmige Kohlenstoffverbindungen, wie beispielsweise Alkohole, Terpene oder Aldehyde. Sie entstehen auf natürliche Weise, beispielsweise durch Pflanzenstoffwechsel- oder Fäulnisprozesse. Hauptsächlich bilden sie sich aber, wenn Abgase verbrannt werden oder aus Chemieprodukten verdunsten, die auf Erdöl basieren. Seifen, Parfüm, Farben, Lacke, Putzmittel, Klebestoffe und Pestizide sind oft unterschätzte Schadstoffquellen, die besonders in Innenräumen für schlechte Luft sorgen. VOCs sind sehr reaktionsfreudig und können in vielen Gestalten durch die Luft schweben. Beispielsweise können sie mit anderen Gasen reagieren, sodass Ozon oder kleinste Feinstaubpartikel entstehen. Ihre Folgen für die Gesundheit: In hoher Konzentration reizen sie Augen und Schleimhäute, machen müde oder verursachen Kopfschmerzen und Schwindel.

Gesundheitsschutz wichtiger als die freie Fahrt

In den Vorinstanzen hatte der klagende Umweltverband Erfolg gehabt: Die Verwaltungsgerichte hatte die beiden Bundesländer verpflichtet, den geltenden EU-Jahresgrenzwert schnellstmöglich einzuhalten. Dabei müssten auch Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge "ernstlich geprüft" werden, urteilten Richter in Düsseldorf im September 2016. Noch weiter ging das Verwaltungsgericht Stuttgart im Juli 2017: Die Richter sahen die von der Landesregierung vorgetragenen Maßnahmen als unzureichend an, um so zügig wie möglich die EU-Vorgaben zu erfüllen – es bleibe deshalb nur ein ganzjähriges Fahrverbot in der Stuttgarter Umweltzone für alle Dieselautos unterhalb der neuesten Schadstoffklasse. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit sei höher zu bewerten als Interessen der Dieselfahrer, begründeten die Richter. Das gelte selbst für Handwerker oder kleine Betriebe, die durch ein Fahrverbot in ihrer Tätigkeit eingeschränkt würden.

Die beiden Bundesländer wollten diese Urteile nicht hinnehmen (auch wenn etwa Baden-Württemberg gar nicht bestreitet, dass allein das geforderte Verkehrsverbot zur Einhaltung der Grenzwerte in Stuttgart führt). Ihr Argument: Sie könnten solche Fahrverbote überhaupt nicht verhängen, denn das ließen die geltenden Bundesgesetze nicht zu. Dafür müsse der Bundestag Gesetze ändern: die Straßenverkehrsordnung und das Bundesimmissionsschutzgesetz. Nun muss höchstrichterlich geprüft werden, wer recht hat – die Länder oder die unteren Instanzen.