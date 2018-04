Inhalt Seite 1 — Die BMW GS, ein Mythos wie der Ford Mustang Seite 2 — Wie ein Schweizer Taschenmesser Auf einer Seite lesen

Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Wann Thomas Schmieder zum ersten Mal eine GS gefahren ist, weiß er nicht mehr. Wohl aber, wie es ist, auf der Reiseenduro unterwegs zu sein: "Ganz wenige andere Motorräder fahren so begeisternd." Schmieder kennt sich mit Motorrädern aus. Seit 20 Jahren testet er sie und schreibt über sie, die vergangenen 15 Jahre bei Motorrad aus dem Verlag Motor Presse Stuttgart. Gut 500 unterschiedlichste Maschinen ist er in all den Jahren gefahren. "Von der GS kann ich sagen: Da passt alles zusammen!" Das ist ein wesentlicher Teil des großen Verkaufserfolges des BMW-Zweirads.

1999 war eine GS zum ersten Mal das meistverkaufte Motorrad in Deutschland. Diese Stellung hat sie bis heute gehalten, mit einem einzigen Jahr als Ausnahme: 2004 wurde sie von der Honda CBF 600 S geschlagen, die Japaner verkauften von ihrem Modell ein paar Exemplare mehr. Inzwischen ist die GS den Verfolgern aber weit enteilt. 2017 wurden vom aktuellen Modell, der R 1200 GS, 8.333 Exemplare neu zugelassen. Die zweitplatzierte, eine Yamaha MT-07, kam auf gerade einmal 3.500 Anmeldungen, wie die Zahlen des Industrieverbands Motorrad Deutschland zeigen.

Ein Motorrad fürs Abenteurer-Image

1980 kam die erste GS auf den Markt. "Für uns stand viel auf dem Spiel", erinnert sich Karl Gerlinger, damals als Geschäftsführer der BMW-Motorradsparte für Marketing und Vertrieb zuständig. "Denn ich hatte den Auftrag, BMW Motorrad entweder auf die Erfolgsspur zurückzubringen oder zu verkaufen." Gerlinger setzte mit der R 80 G/S auf ein für damalige Verhältnisse verrücktes Konzept: breiter Lenker, lange Federwege, bequeme Sitzposition. Angetrieben wurde das Zweirad von einem Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit 50 PS aus 800 ccm3 Hubraum.



"Fernreisende waren damals mit Einzylindern wie der Yamaha XT 500 unterwegs – mit auf der Straße begrenzt tauglichen Fahrwerken und Bremsen sowie rund 30 PS der meist stark vibrierenden Einzylindern", sagt Werner Hagstotz, zu der Zeit Leiter der Marktforschung bei der Motorpresse in Stuttgart. Der leidenschaftliche Motorradfahrer hat die erste G/S ausgiebig getestet, zwei Jahre später hat er sie sich gekauft. "Auf dem Motorrad konnte man auf kurvenreichen Strecken mit den schnellen Japanern mithalten, weil deren Fahrwerke schlechter waren."

Und man konnte mit der BMW ins Gelände. Für Hagstotz, der Professor für Marktforschung wurde und ein eigenes Institut leitet, hat die GS das Segment der Reiseenduros begründet. Sie ist ein SUV auf zwei Rädern. Man sitzt hoch und bequem, hat den Überblick. "Reiseenduros sind sexy. Sie geben ihren Fahrern ein Abenteurer-Image, das reine Tourenmaschinen nicht vermitteln", sagt Hagstotz. Für ihn ist die GS ein Mythos, ähnlich einem Ford Mustang oder einer Honda Monkey. "Sie war und ist über all die Jahre der gute Kumpel geblieben, mit dem man durch dick und dünn geht", sagt Hagstotz. Gemeinsame Erlebnisse auf Reisen schweißen zusammen. Hagstotz und seine GS haben viele Länder gesehen.

Die Ur-GS: die R80 G/S von 1980 © BMW

Die GS hatte vom Start an grandiose Motorsporterfolge, insbesondere Siege in der prestigeträchtigen Rallye Paris-Dakar. Die trugen maßgeblich zum robusten Image bei. "Was in der härtesten Rallye der Welt funktioniert, kann sich im Alltag nur bestens bewähren", sagt Hagstotz.

Die Ur-G/S wurde noch mit Schrägstrich geschrieben, die Kürzel standen für Gelände/Sport. Im Laufe der Zeit wurde daraus die GS, die Abkürzung für Gelände und Straße. Ihr Image des straßen- und geländetauglichen Kumpels hat die BMW-Maschine stets behalten, auch wenn das Nutzungsprofil immer mehr Richtung Straße ging. Den meisten GS-Fahrern geht es heute um genussvolles, aber zügiges Touren. "Mit einer GS kann man jedoch auch langsam fahren, ohne in den Verdacht zu geraten, es nicht anders zu können", sagt Hagstotz. Mit Supersportlern wie der Yamaha R1 oder der Honda Fireblade wäre das blamabel.