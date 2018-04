Ein paar Klicks auf dem Smartphonedisplay, dann kann man aus dem Auto aussteigen – und während man zum Check-in am Flughafen oder zum Einkaufen in die Innenstadt geht, sucht sich der Wagen selbstständig seinen Parkplatz. Umgekehrt läuft es bei der Rückkehr ab: Über eine App auf seinem Handy teilt man dem Auto mit, dass man in fünf Minuten am Ausgang steht, und der Wagen fährt pünktlich vor. Abgebucht wurde die Parkgebühr bereits automatisch.

Eine schöne, heile Zukunftswelt des Parkens. Doch was nach Science-Fiction klingt, ist nicht mehr weit von der Serieneinführung entfernt. "Wir rechnen damit zu Beginn des nächsten Jahrzehnts", sagt Johann Jungwirth, der Digitalchef im Volkswagen-Konzern. "Das autonome Parken ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum autonomen Fahren."

Was heute schon technisch möglich ist, testet der Volkswagen-Konzern in einem Pilotprojekt auf dem Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel. Zur Demonstration fahren nacheinander ein VW Passat Kombi, ein Audi A7 und ein Porsche Panamera E-Hybrid ins Parkhaus. Jeder von ihnen sucht sich nach dem Aussteigen des Fahrers am Eingang selbstständig einen leeren Platz.

Zwar besitzen viele Autos heute schon Parkassistenzsysteme, bei denen der Fahrer nicht mehr lenken muss, egal ob die Lücke längs oder quer zum Bordstein steht. Mercedes und BMW bieten sogar Systeme an, die es dem Fahrer erlauben, auszusteigen und per Fernbedienung über den Schlüssel oder übers Handy das Auto in die Garage oder eine enge Lücke fahren zu lassen. Allerdings funktioniert das nur einige Meter geradeaus. Fürs autonome Parken, wie es Volkswagen vorführt, reicht diese Sensorik längst nicht aus und wurde daher erheblich aufgerüstet.

Bislang in geschlossenem Bereich

Die Rechner in den drei Prototypen verfügen über eine hochauflösende digitale Karte des Parkhauses und wissen zentimetergenau, wo sie sich befinden. Dafür wurden an Pfeilern, Wänden und Decken spezielle Schilder, ähnlich einem QR-Code, angebracht. "An diesen Bildmarkern orientiert sich das Fahrzeug", erläutert Jungwirth. Zudem kommuniziert das Fahrzeug mit der Infrastrukturschnittstelle des Parkhauses. Darüber bekommt es einen freien Platz zugewiesen und findet im Parkhaus dann anhand der Karte und der Bildmarker den Weg zu dem Platz. Später soll ein Nutzer über die App sehen, ob es in dem gewünschten Parkhaus freie Plätze gibt, und kann dann einen reservieren.

Bei Elektroautos oder Plug-in-Hybridmodellen besteht außerdem die Möglichkeit, einen Laderoboter anzusteuern. Sobald die Batterie gefüllt ist, sucht sich der Wagen dann autonom einen anderen Platz, um dem nächsten Stromer das Laden zu ermöglichen. In Vorbereitung sind induktive Ladeplatten, über die der Wagen fährt und kabellos den Akku lädt, wie bei einer elektrischen Zahnbürste. Ende nächsten Jahres soll der Porsche Mission E diese Technik bereits haben.

Noch laufen diese Versuche in einem sogenannten geschlossenen Bereich, also ohne dass andere Autos oder gar Fußgänger in die Quere kommen. Schon bald aber soll der Test in einem Mischbereich stattfinden. Zudem plant VW, das autonome Parken mit zusätzlichen Serviceleistungen zu kombinieren: Während die Besitzer auf Reisen sind, könnte ihr Auto als Lieferadresse für Pakete dienen, oder die Reinigung hängt die frisch gebügelten Hemden des Gatten hinein.

Mit dem selbstständigen Parken will VW-Manager Jungwirth nach eigener Aussage den Autofahrerinnen und Autofahrern künftig vor allem Zeit schenken. Denn durchschnittlich 41 Stunden im Jahr verbringen deutsche Autofahrer mit der Suche nach einem Parkplatz, 44 Stunden sind es bei den Briten und gar 107 Stunden bei den Amerikanern. In Jungwirths Augen ist das "ineffizient und umweltbelastend". Allerdings geht viel Zeit vor allem verloren bei der mühsamen Suche nach freien Stellplätzen in Innenstädten oder Wohngebieten, weniger in Parkhäusern.