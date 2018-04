Technische Nachrüstungen älterer Diesel zur Senkung des Schadstoffausstoßes sind laut einem Gutachten im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums umsetzbar. Nach heutigem Erkenntnisstand sei dies bei Euro-5-Fahrzeugen "mit verträglichem Aufwand möglich", schreibt Professor Georg Wachtmeister von der Technischen Universität München in dem Papier, über das zuerst Der Spiegel berichtete. Die Kosten für Nachrüstungen der Motor-Hardware bewegten sich "in einer realisierbaren Größenordnung", heißt es darin. Genannt werden etwa 3.000 Euro pro Auto.

Die Deutsche Umwelthilfe, der das Gutachten ebenfalls vorliegt, zitiert Wachtmeister in ihrer Pressemitteilung: "Die Evaluation möglicher Hardware-Nachrüstungen zur Reduktion der NOx-Emissionen (Stickoxidemissionen, Anmerkung der Redaktion) zeigt, dass eine Nachrüstung durch die Fahrzeughersteller eindeutig die beste und sicherste Lösung darstellt." Der Bundesregierung habe das Gutachten bereits seit mindestens vier Monaten vorgelegen, ohne dass sie es veröffentlicht hätte, kritisiert der Verband. "Für die Dieselkonzerne ist das Wachtmeister-Gutachten ein Debakel, da ihre gesamte Argumentationskette nun wie ein Kartenhaus einstürzt", sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter kritisiert Verkehrsminister Scheuer, weil das Gutachten nicht veröffentlicht wurde: "Dass Scheuer dieses Gutachten in seinem Schreibtisch versteckt hat, ist ein weiterer Tiefpunkt in der Kumpanei zwischen Verkehrsministern und Autobossen. Scheuers Verzögerungs- und Verschleierungstaktik ist genauso armselig wie erfolglos. Scheuer muss sich endlich dafür einsetzen, dass die Hardware auf Kosten der Autoindustrie nachgerüstet wird. Das ist er den Autobesitzern wie auch den Menschen in den Städten schuldig."

Ob Diesel-Motoren umgebaut werden sollten, ist in der Bundesregierung seit Monaten umstritten. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) meldete "rechtliche, technische und finanzielle Bedenken" an, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich skeptisch. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wiederum fordert Nachrüstungen der Hardware.



Die Autobranche lehnt dies aber strikt ab. Die Hersteller sagten stattdessen neue Abgas-Software für zusätzliche 2,8 Millionen Autos zu. Ob dies ausreicht, um Schadstoff-Grenzwerte in belasteten Städten wieder einzuhalten, ist umstritten.