Der deutsche Fernbusmarkt ist seit seiner Liberalisierung im Jahr 2013 kräftig gewachsen – doch 2017 sind erstmals weniger Menschen im Linienverkehr mit Fernbussen gefahren als im Vorjahr. Die Zahl sei um 0,8 Prozent auf knapp 23 Millionen zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Dagegen stieg den Daten zufolge 2017 die Zahl der Reisenden in Fernzügen um 2,3 Prozent auf 142 Millionen. Dies sei auch auf Streckenerweiterungen und Sonderticketaktionen zurückzuführen, teilte das Bundesamt mit.



Insgesamt wurde der Nah- und Fernverkehr mit Bussen und Bahnen im vergangenen Jahr erstmals über 11,5 Milliarden Mal genutzt – ein Plus von gut einem Prozent im Vorjahresvergleich. Durchschnittlich wurden 2017 pro Tag 31,5 Millionen Fahrgäste im Linienverkehr befördert. Die Statistiker erklärten die stärkere Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel auch durch die gestiegene Zahl der Einwohner, Erwerbstätigen, Schüler und Studierenden.

Im Nahverkehr beförderten die Unternehmen insgesamt mehr als 11,3 Milliarden Fahrgäste, das ist ebenfalls ein Plus von 1,1 Prozent. Besonders starke Zuwächse verzeichneten demnach Eisenbahnen und S-Bahnen (plus 2,4 Prozent) sowie Straßen-, Stadt- und U-Bahnen (plus 1,8 Prozent). Die Zahl der Fahrgäste in Omnibussen legte hingegen kaum zu.



Die Zahl der Fahrgäste im Liniennahverkehr ist seit 2004 – dem ersten Jahr, für das vergleichbare Daten vorliegen – kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2017 war das Fahrgastaufkommen um fast 1,4 Milliarden oder 14 Prozent höher als 13 Jahre zuvor. Besonders stark nahm in diesem Zeitraum die Zahl der Nutzer im Eisenbahnnahverkehr zu, auch in der Langzeitbetrachtung war das Wachstum im Nahverkehr mit Omnibussen am geringsten.