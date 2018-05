1/12

Aktivisten der Anwohnerinitiative "Reine! Luft! Altona!" vor dem Hamburger Rathaus, in dem eine Pressekonferenz zu den Diesel Fahrverboten in Hamburg stattfand. Seit dem 31.05.2018 gelten auf Teilen von zwei Straßen in der Hansestadt umstrittene Fahrverbote für ältere Diesel Fahrzeuge.