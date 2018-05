So leer wird es auf den betroffenen Straßenabschnitten nicht werden – schließlich gelten die Fahrbeschränkungen für neuere Dieselautos und Benziner gar nicht. © Carsten Rehder/dpa

Noch bevor das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil über die Zulässigkeit von Fahrverboten Ende Februar sprach, hatte die Stadt Hamburg schon entschieden: Auf zwei stark befahrenen Straßen sollen ältere Dieselautos und -Lkw ganzjährig ausgeschlossen werden. Mit der kurz vor Pfingsten veröffentlichten Urteilsbegründung sieht sich die Hansestadt nun erst recht auf der sicheren Seite. 55 Umleitungs- und 49 Verbotsschilder sind an den betroffenen Abschnitten schon montiert, ab kommenden Donnerstag sollen die Fahrbeschränkungen gelten.

Zwar entschied das Leipziger Gericht nur im Streit um zu hohe Luftschadstoffwerte in Stuttgart und Düsseldorf, doch tatsächlich wird in Dutzenden Städten in Deutschland seit Jahren gegen die seit 2010 geltenden EU-Grenzwerte verstoßen. Hamburg zählt zu den fünf Städten mit den höchsten Messwerten des gesundheitsschädlichen Reizgases Stickstoffdioxid (NO2), das in erster Linie aus Dieselautos stammt. Die EU erlaubt als Jahresmittelwert pro Kubikmeter Luft maximal 40 Mikrogramm NO2 – in Hamburg waren es im vergangenen Jahr 58 Mikrogramm.

Während sich andere Kommunen schwer damit tun, ihr Luftproblem zu bekämpfen – darum klagt die Deutsche Umwelthilfe derzeit gegen 28 Städte –, will das rot-grün regierte Hamburg mit gutem Beispiel vorangehen. Schon seit Juni 2017 stehen die jetzt vorbereiteten Durchfahrtsbeschränkungen im Luftreinhalteplan Hamburgs (pdf), nur wollte die Stadt dann das Ende des Verfahrens in Leipzig abwarten.



Das Fahrverbot gilt künftig auf zwei Hauptverkehrsstraßen im Stadtteil Altona: Auf einem 580 Meter langen Abschnitt der Max-Brauer-Allee sollen Pkw und Lkw mit älteren Dieselmotoren ausgeschlossen werden; einen rund 1,6 Kilometer langen Abschnitt der Stresemannstraße dürfen nur ältere Diesellaster künftig nicht mehr befahren. Älter heißt: alle Dieselfahrzeuge, die nicht die Abgasnorm Euro 6 (beziehungsweise bei Lkw Euro VI) erfüllen. Das sind fast zwei Drittel der in Hamburg zugelassenen Dieselfahrzeuge. Wer rechtswidrig unterwegs ist, dem droht ein Verwarngeld von 25 Euro, für Lkw sind es 75 Euro.

Ausgenommen von den Fahrverboten sind Linienbusse des öffentlichen Nahverkehrs und Anlieger. Dazu gehören neben Anwohnerinnen und Anwohnern auch Kunden und Beschäftigte von ansässigen Geschäften und Büros, Krankenwagen, Müllautos, Lieferwagen und Handwerker. Auch Taxis dürfen die Abschnitte befahren, wenn sie dort Kunden aufnehmen oder absetzen.

Die Fahrverbote sind in Hamburg umstritten. Zunächst ist fraglich, wie die Stadt sie durchsetzen will. Den Autos sieht man die Abgasnorm nicht an – die Einführung einer Blauen Plakette für besonders saubere Diesel, wie sie Umweltverbände und das Bundesumweltministerium angeregt hatten, scheiterte bislang am Widerstand der Bundesverkehrsminister. In Hamburg soll die Polizei die Einhaltung der Fahrverbote kontrollieren. Dabei müssen die Beamten durch einen Blick in die Fahrzeugpapiere ermitteln, unter welche Abgasnorm das Fahrzeug fällt, und zweitens prüfen, ob sie eventuell einen Anlieger angehalten haben.