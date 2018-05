Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat die Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in der Hansestadt verteidigt. Die Stadt habe zuvor alle Maßnahmen ausgeschöpft, um die Belastung durch gesundheitsschädliches Stickoxid zu senken. "Es ist unser Ziel und unsere Verantwortung, die Bürgerinnen und Bürger vor schädlichen Abgasen zu schützen", sagte der Grünen-Politiker. Dies sei nur durch Durchfahrtsbeschränkungen möglich.

Dieselfahrverbote in Hamburg Gesperrte Straßenabschnitte

Seit Mitternacht dürfen ältere Dieselfahrzeuge, die nicht die Euro-Norm 6 erreichen, bestimmte Straßen nicht mehr durchfahren. Die Beschränkungen gelten nur auf kurzen Streckenabschnitten zweier stark befahrener Straßen im Bezirk Altona. Während die Max-Brauer-Allee für ältere Diesel-Pkw und -Lkw gesperrt wird, sind auf der Stresemannstraße nur Lkw vom Fahrverbot betroffen.



Vorerst keine Sanktionen

Für Anwohnerinnen und Anlieger gibt es zahlreiche Ausnahmen von der neuen Regelung. Sie gelten etwa für Kunden und Beschäftigte von ansässigen Geschäften, Büros oder Arztpraxen sowie Krankenwagen, Müllautos, Lieferwagen und Handwerker. Ausgenommen sind weiter Linienbusse des öffentlichen Nahverkehrs und Taxis, sofern sie Passagiere aufnehmen oder absetzen.

Die Polizei will das Fahrverbot zunächst nur stichprobenartig kontrollieren. Fahrer älterer Diesel würden sensibilisiert und gegebenenfalls ermahnt, sagte ein Sprecher. Später soll ein Verstoß gegen das Fahrverbot dann ein Verwarn- oder Bußgeld in Höhe von 25 Euro für Pkw und 75 Euro für Lkw nach sich ziehen. Allerdings ist es für die Polizei schwierig, aus der Ferne zu erkennen, wer überhaupt gegen die Abgasnorm verstößt. Eine spezielle Plakette, die die Euro-6-Norm ausweist, gibt es nicht.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte Fahrverbote zur Luftreinhaltung im Februar in Grundsatzentscheidungen für zulässig erklärt. Ob sich die Luft in Städten dadurch aber tatsächlich verbessert, wird von vielen Experten bezweifelt.



Tricks der Konzerne, Nichtstun in Berlin

Hamburgs Senator Kerstan warf der Bundesregierung vor, die Autokonzerne stärker zu schützen als die Gesundheit der Menschen. Die Fahrverbote seien auch deshalb "unvermeidbar, weil die Autohersteller getrickst haben und die Bundesregierung seit mehreren Jahren versucht hat, das Problem durch Nichtstun auszusitzen", kritisierte der Grüne. Die Bundesregierung müsse die Hersteller "endlich" verpflichten, ältere Dieselautos nachzurüsten.

Auch für die SPD sind die Fahrverbote ein Zeichen dafür, dass an der technischen Nachrüstung kein Weg mehr vorbeiführt. "Man sieht in Hamburg, es geht los", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol im RBB-Inforadio. Auch einige weitere Städte hätten für saubere Luft gar keine andere Chance, als mit Fahrverboten zu arbeiten. "Das sollten wir verhindern – noch könnten wir es." Nur wenn die Regierung mit einer klaren Sprache spreche, könne sie Nachrüstungen bei der Autoindustrie durchsetzen. "Die Bundeskanzlerin muss sich da endlich bewegen", forderte Bartol.

Umbauten an Motoren älterer Diesel sind in der Koalition seit Monaten umstritten. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wirbt dafür, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) argumentieren dagegen. Bartol wies Vorbehalte zurück, solche Hardware-Nachrüstungen seien Investitionen in die Vergangenheit. "Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden betroffenen Verbraucher. Wir reden hier nicht über Uralt-Fahrzeuge." Es gehe um Wagen mit der Abgasnorm Euro 5, und viele Menschen hätten "nicht mal eben das Geld, sich ein neues Fahrzeug zu kaufen".