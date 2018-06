Wenn ich auf einer Autobahn mit drei Spuren vom linken Fahrstreifen auf den mittleren wechseln möchte, gleichzeitig aber auch ein Fahrzeug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselt, wer hat dann Vorfahrt? Und was passiert im Falle eines Unfalls?, möchte ZEIT-ONLINE-Leser Kristoffer Kohne aus Bremen wissen.

Auf der Autobahn müssen Autofahrerinnen und Autofahrer bei einem Spurwechsel schnell entscheiden und sich sicher sein, wer Vorfahrt hat. Grundsätzlich gilt: "Für Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen gibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass die befahrene Spur nur gewechselt werden darf, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist und der Blinker gesetzt wurde", sagt Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD) mit Verweis auf Paragraf 7 Absatz 5 der Straßenverkehrsordnung (StVO).

So geht man laut Engelmohr richtig vor: "Das Manöver sollte damit eingeleitet werden, dass man in den Rückspiegel schaut und dann über die Schulter blickt, und zwar in Richtung der Spur, auf die man fahren will. Ist frei, wird der Blinker gesetzt und dann erst der Fahrstreifen gewechselt."

Serie Verkehrsrecht Serie "Gesetz der Straße" Ob überfahrene rote Ampeln, Unfälle oder Streit beim Gebrauchtwagenkauf: Rund um den Straßenverkehr gibt es viele knifflige Rechtsfragen. Eine davon beantworten Fachanwälte für Verkehrsrecht jede Woche donnerstags hier in unserer Serie Gesetz der Straße. Schreiben Sie uns Ihre Frage (und geben Sie dabei bitte Ihren Namen und Ihren Wohnort an). Wir wählen jede Woche eine Frage aus und beantworten sie hier. Haftungsausschluss Bitte beachten Sie: ZEIT ONLINE, die Autorin und die beteiligten Fachanwälte übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Antworten und Informationen sowie der Rechtsprechung. Haftungsansprüche gegen ZEIT ONLINE und die Autorin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Doch was ist, wenn auf einer Autobahn mit drei Fahrstreifen zwei Autofahrerinnen – eine von rechts und eine von links – auf die mittlere Spur wechseln wollen? Dann sollten sich die beiden untereinander verständigen, soweit das möglich ist, rät Engelmohr. Den Vortritt hat derjenige, der mit einem Vorsprung die Spur wechseln will. "Laut Paragraf 7 Absatz 5 StVO muss jeder Spurwechsler eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen – diese Verpflichtung gilt unabhängig vom Vorfahrtsrecht", sagt der Verkehrsrechtsexperte.

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclub von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

Engelmohr empfiehlt ohnehin dringend, beim Wechseln des Fahrstreifens mit Bedacht wie beschrieben vorzugehen. Denn: "Gerichte werten einen Spurwechsel, bei dem die Pflichten aus dem genannten Paragrafen verletzt wurden, höher als beispielsweise eine überhöhte Geschwindigkeit desjenigen, der bereits die Spur befährt. Der Wechsler haftet dann alleine." So hat etwa das Landgericht (LG) Freiburg im Mai 2012 entschieden (Az.: 8 O 21/12), aber auch das LG Kiel in einem Urteil vom August 2015 (Az.: 13 O 130/15). "Kann nicht geklärt werden, wer zuerst seinen Fahrstreifen verlassen hat, dann haften beide Kraftfahrer", fügt der Anwalt hinzu.

Nach der Erfahrung des AvD-Verkehrsrechtsexperten sind Kollisionen zwischen Spurwechslern und denjenigen, die den Fahrstreifen bereits befahren, besonders häufig. "Autofahrer sollten an das eingeschränkte Rechtsfahrgebot auf Autobahnen mit mindestens drei Fahrstreifen denken. Dort darf gemäß Paragraf 7 Absatz 3c StVO der mittlere Fahrstreifen durchgängig befahren werden, sofern auch nur hin und wieder rechts davon ein Fahrzeug fährt – dies ist eine Ausnahme von dem Gebot, möglichst weit rechts zu fahren."