Der Umstieg zur Elektromobilität könnte laut einer Studie viele Arbeitsplätze in der deutschen Industrie kosten. Nach der Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) könnte bis 2030 jeder dritte Arbeitsplatz in der Antriebstechnik wegfallen. Für die Herstellung eines Elektroantriebs seien deutlich weniger Beschäftigte nötig als für die Produktion eines Verbrennungs- oder Hybridmotors.

Die Studie orientiert sich an den Zielen der EU-Kommission, nach denen 2025 insgesamt 15 Prozent aller in Deutschland gefertigten Autos rein durch Batterien und weitere zehn Prozent von einem Hybridmotor angetrieben werden sollen. Im Jahr 2030 sollen diese Werte auf 25 beziehungsweise 15 Prozent steigen. Demnach würden 100.000 der aktuell 210.000 Arbeitsplätze in der Antriebstechnik wegfallen. Dafür würden 25.000 neu Jobs entstehen. Für den Fall, dass 80 Prozent der 2030 produzierten Fahrzeuge reine E-Autos wären, würde mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze entfallen. Insgesamt waren in der deutschen Autoindustrie im vorigen Jahr 840.000 Beschäftigte tätig.

Ein Elektro-Antriebsstrang bestehe aus 200 Teilen im Vergleich zu rund 1.200 bei Verbrennungsmotoren, sagte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh. Die nötige Montagezeit pro Auto sinke daher von etwa 20 auf unter 15 Stunden. Die Produktion von Batterien ist derzeit vor allem in den Händen chinesischer und südkoreanischer Hersteller. Osterloh sprach sich dafür aus, zumindest die nächste Batterie-Generation der Feststoffzelle in Europa zu bauen. "Die Zelle ist der Kolben von morgen", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Es sei nötig, Kompetenzen langfristig zu sichern. Peter Cammerer vom BMW-Betriebsrat betonte, Deutschland sei führend in der Batterieforschung, müsse aber aufpassen, die Produktion nicht anderen zu überlassen.

"Kein Grund zur Angstmacherei"

Hofmann sagte, die Ergebnisse böten keinen Grund zur Angstmacherei. Die Herausforderungen seien groß, aber zu bewältigen. Die Politik müsse den Strukturwandel durch eine zielgerichtete Industrie- und Beschäftigungspolitik flankieren. Auch die Unternehmen müssten "mit einer massiven Qualifizierungsoffensive dafür sorgen, dass die Beschäftigten in diesem Wandel nicht unter die Räder kommen", sagte Hofmann.

Die Folgen für kleinere, auf Verbrennungsmotoren spezialisierte Unternehmen in strukturschwachen Regionen könnten "beträchtlich" sein, sagte IAO-Direktor Oliver Riedel. Bosch-Betriebsratschef Hartwig Geisel wies auf die Werke im saarländischen Homburg und im fränkischen Bamberg hin. Dort bauten 13.000 Beschäftigte fast ausschließlich Teile für Verbrennungsmotoren. Daher müssten neue Technologien angesiedelt werden, um die industrielle Basis zu erhalten."Da wird die Luft extrem dünn", sagte Geisel.

Die Automobilindustrie in Deutschland

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) teilte mit, die Unternehmen seien auf den Wandel zu E-Antrieben vorbereitet. Die verbundenen Beschäftigungseffekte verlangten aber eine gemeinsame Anstrengung von Industrie, Gewerkschaft und Politik. Der Verband warnte vor zu ehrgeizigen Klimaschutzzielen. Es sei nötig, Hybridfahrzeuge als Übergangstechnologie zu berücksichtigen. Auch der Aufbau der Ladeinfrastruktur müsse europaweit vorangetrieben werden.

Grundlage der Untersuchung sind Daten der Autohersteller BMW, Daimler und Volkswagen sowie der Zulieferer Bosch, ZF Friedrichshafen, Schaeffler, Mahle und des VDA. Eine vorhergehende Frauenhofer-Studie aus dem Jahr 2012 war noch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Strukturwandel keine negativen Auswirkungen auf die Zahl der Beschäftigten haben werde. Die Studie ging jedoch von einem höheren Anteil an Hybridautos aus, deren Fertigung arbeitsintensiver ist.