Wir planen im Sommer eine Reise durch den Balkan. Wir haben allerdings noch keine feste Route und wollen uns auch spontan vor Ort entscheiden. Darum frage ich mich, ob ich einen Internationalen Führerschein benötige, falls wir uns außerhalb der Europäischen Union bewegen, will ZEIT-ONLINE-Leserin Milena Kovac wissen.

Grundsätzlich werden alle gültigen deutschen Führerscheine innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes (Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) anerkannt. Deshalb darf bei einer Verkehrskontrolle weder die Führerschein-Plastikkarte noch eine Übersetzung oder gar zusätzlich der Internationale Führerschein verlangt werden – auch die alten Führerscheinformate sind anerkannt.

Außerhalb Europas sieht das jedoch anders aus. Hier dokumentiert der Internationale Führerschein in einem einheitlichen Formular eine gültige Fahrerlaubnis. "Deshalb muss er immer zusammen mit dem eigenen nationalen Führerschein mitgeführt werden", sagt Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD) und fügt hinzu: "Der Internationale Führerschein geht auf internationale Abkommen über den Straßenverkehr zurück, die von den meisten Staaten weltweit ratifiziert wurden."

Serie Verkehrsrecht Serie "Gesetz der Straße" Ob überfahrene rote Ampeln, Unfälle oder Streit beim Gebrauchtwagenkauf: Rund um den Straßenverkehr gibt es viele knifflige Rechtsfragen. Eine davon beantworten Fachanwälte für Verkehrsrecht jede Woche donnerstags hier in unserer Serie Gesetz der Straße. Schreiben Sie uns Ihre Frage (und geben Sie dabei bitte Ihren Namen und Ihren Wohnort an). Wir wählen jede Woche eine Frage aus und beantworten sie hier. Haftungsausschluss Bitte beachten Sie: ZEIT ONLINE, die Autorin und die beteiligten Fachanwälte übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Antworten und Informationen sowie der Rechtsprechung. Haftungsansprüche gegen ZEIT ONLINE und die Autorin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

In der EU und einigen anderen europäischen Staaten ist der Internationale Führerschein wie gesagt nicht notwendig. "Für Fahrten außerhalb der EU-Staaten ist das Dokument aber immer zu empfehlen, insbesondere in osteuropäischen Staaten wie etwa Russland, Ukraine oder Belarus", sagt der Verkehrsrechtsexperte. In Serbien, Mazedonien und Albanien reiche der nationale Führerschein aus, in Bosnien-Herzegowina kann das internationale Dokument ratsam sein.

Auch in Touristengebieten der Vereinigten Staaten genügt in der Regel der deutsche nationale Führerschein, um ein Auto auszuleihen und zu fahren. Bei Fahrten in Asien, Afrika oder Lateinamerika brauchen Reisende aber unbedingt einen Internationalen Führerschein. Genaue Auskünfte für das jeweilige Land sind in der örtlichen Führerscheinstelle zu bekommen.

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclub von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

Dort wird auch der Internationale Führerschein ausgestellt, wenn man eine Fahrerlaubnis besitzt und mindestens 18 Jahre alt ist. Das Dokument ist in der Regel drei Jahre gültig. Aber: "Wer noch einen Führerschein in Papierform, also ein graues oder rosafarbenes Dokument besitzt, der bekommt den Internationalen Führerschein nur dann ausgestellt, wenn er oder sie gleichzeitig den eigenen Führerschein auf das EU-Scheckkartenformat umstellt lässt", sagt Engelmohr.

Dafür fallen Gebühren an: 16,30 Euro kostet der Internationale Führerschein und 24 Euro verlangt die Behörde für den Umtausch des nationalen Papierführerscheins in die inzwischen übliche Plastikkarte in Scheckkartengröße.