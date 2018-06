Diverse gut gemachte Elektroautos gibt es schon seit einigen Jahren – doch bei allem vorhandenen Begeisterungspotenzial sind die Stromer immer noch Exoten. Vor allem die hohen Neuwagenpreise schrecken viele potenzielle Käufer ab. E-Autos müssen aber nicht teuer sein – denn mittlerweile gibt es sie auch aus zweiter Hand. Wer in den Onlineautobörsen nach gebrauchten Autos mit Elektroantrieb sucht, wird mittlerweile mehrere tausend Angebote finden. Viele werden bereits für vierstellige Eurobeträge angeboten.

Mehr als 90 Prozent dieser gebrauchten E-Mobile sind jünger als fünf Jahre. Doch selbst die Betagteren weisen in der Regel geringe Laufleistungen auf. Nur gut zehn Prozent haben über 50.000 Kilometer auf dem Tacho. Doch selbst höhere Tachostände müssen nicht abschrecken, denn in Elektroautos stecken grundsätzlich viel weniger Verschleißteile als in konventionell betriebenen Fahrzeugen. Zahnriemen, Kupplung, Auspuff? Solche Problemzonen haben E-Autos nicht. Und dank der meist starken Rekuperation, also der Stromrückgewinnung durch die Motorbremse, halten Bremsanlagen deutlich länger als bei Autos mit Verbrenner.

Lediglich die Batterie gilt als ein mit gewissen Risiken behaftetes Bauteil. Laut den meisten Herstellern ist die Haltbarkeit des Akkus auf die Lebensdauer des Fahrzeugs ausgelegt. Wahrscheinlich dürften auch 15 oder 20 Jahre möglich sein. Bislang gibt es noch kein Modell, bei dem sich der Stromspeicher als problemanfällig erwiesen hätte. Zelldefekte gelten bislang über alle Marken hinweg als äußerst selten.

Die große Sorge um schlappe Akkus ist nicht begründet

Was allerdings bei allen E-Autos gleich ist: Mit zunehmendem Alter werden die Akkus schwächer. Dieser Ermüdungseffekt wird vor allem von der Häufigkeit der Ladezyklen beeinflusst. Der japanische Hersteller Mitsubishi, der mit dem Electric Vehicle (ehemals i-MiEV) das älteste Volumenmodell im Markt hat, rechnet damit, dass bei täglichem Laden ein Akku 2,5 Prozent seiner Leistung pro Jahr verliert. Insofern sollten Batterien selbst bei zehn Jahre alten Fahrzeugen noch über 75 Prozent ihrer Ursprungskapazität verfügen. Das schränkt die Reichweite ein, mehr aber nicht.

Sollte die Reichweite gegenüber dem Ausgangswert des Neuwagens deutlich niedriger sein, können die Verluste zumindest teilweise oft durch eine sogenannte Konditionierung wieder verringert werden – dabei handelt es sich um eine Glättung der Zellenspannungen. Sollten tatsächlich einmal Zellendefekte auftreten, kann man diese je nach Modell und Hersteller für vergleichsweise kleines Geld auch reparieren lassen.

Wer das Risiko minimieren will, kann vor dem Kauf eines gebrauchten Elektroautos den Zustand der Batterie bei einer Fachwerkstatt prüfen lassen. Mithilfe von Datenauslesegeräten lässt sich leicht ermitteln, wie es um den Stromspeicher bestellt ist. Risikolos ist der Kauf eines E-Autos, dessen Batterie vom Hersteller gemietet ist. Unter anderem Renault, Nissan und Smart haben solche Modelle verkauft. Die monatliche Miete liegt – abhängig von verschiedenen Variablen – zwischen 30 und 140 Euro. Zwar kommen dann zu dem Preis des Gebrauchtwagens auch noch die Folgekosten des Batterieleasings hinzu, allerdings muss der Hersteller eine defekte Batterie kostenlos tauschen. Und sollte tatsächlich ein Akku schlappmachen, muss man den Fall eines wirtschaftlichen Totalschadens (der allerdings ohnehin eher unwahrscheinlich ist) nicht fürchten.