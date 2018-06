Ist Ihnen 08/15 zu fad? Dann ist das Franklin von Möve Bikes vielleicht das richtige Fahrrad für Sie. Nicht nur, weil es schickt gestylt ist, sondern auch wegen seines Alleinstellungsmerkmals: des kuriosen wie eindrucksvollen Cyfly-Antriebs.

Cy-was? Nun, das ovale beziehungsweise seltsam abgerundete Kettenblatt fällt zumindest bei einem genauen Blick auf den Antrieb ins Auge. Außerdem sind die Wege der Kurbeln zur Tretlagerwelle auf kuriose Weise verwinkelt und umgelenkt, statt direkt an ihr befestigt zu sein. Dieses Mehrgelenkgetriebe wurde aus 100 Teilen zusammengesetzt.

Das erscheint over-engineered, also übertrieben aufwendig, und mag teuer sein. Auf der anderen Seite strahlt der Cyfly-Antrieb die Faszination einer bewusst anderen Technik aus. Die Idee dahinter: Die Vielzahl an Hebeln soll dazu dienen, beim Treten eine höhere Pedalkraft zu erzeugen. Durch das Umlenksystem in der Drei-Uhr-Stellung verlängere sich die Pedalkurbel, was für ein höheres Drehmoment sorge – um ein Drittel höher als bei herkömmlichen Systemen, erläutert Möve Bikes.

In den Oberschenkeln spürt man kaum einen Unterschied

Für Cyfly hat der ostdeutsche Hersteller Kappstein eigens die historische Fahrradmarke Möve wiederbelebt, bei der der Antrieb exklusiv zu haben ist. Die entscheidende Frage dabei lautet allerdings: Funktioniert das Ganze überhaupt?

Im ersten Moment jedenfalls schlechter, als man experimentierfreudig-wohlwollend erwarten möchte. Auf den ersten Kilometern wundert man sich über die leicht eierige Beinarbeit, auch wenn das ovale Kettenblatt das unrunde Trittgefühl – erst verlängert sich die Pedalkurbel, auf dem Weg nach unten verkürzt sie sich wieder – eigentlich ausgleichen soll. Erstaunlich aber ist, dass man sich an den zunächst unbewohnten Bewegungsablauf gewöhnt. Nach einigen Stunden erlebt man ihn als normal.

Das eiförmige Kettenblatt am Franklin fällt auf. © Max Friedhoff/SP-X

Phasenweise verspürt man im Vergleich zu konventionellen Antrieben tatsächlich Vorteile. Beim Anfahren, an Steigungen oder beim harten Beschleunigen wirken sich die größere Hebelwirkung und damit der Gewinn an Drehmoment offenbar wirklich aufs Tempo aus. Zwar ist der kleine Extrakick nicht vergleichbar mit dem Schub, den Pedelecs bieten. Doch zum Beispiel bei schneller Fahrt, so um 30 km/h, fühlt es sich so an, als ließe sich das hohe Tempo dank Cyfly leichter halten.

Die Entlastung von der Muskelarbeit dürfte in der Summe allerdings eher gering sein. Nach einem gut 50 Kilometer langen Ausflug fühlten sich die Oberschenkel jedenfalls ähnlich angestrengt an wie nach jeder anderen Radtour mit per Muskelkraft angetriebenen Rädern. Insofern kann man sich zu Recht die Frage stellen, ob man das Cyfly-System wirklich braucht. Vergleichbar ist es etwa mit dem Wankelmotor im Auto: Mit ihm fährt man nicht unbedingt besser, er kann seinen Besitzer aber ungemein stolz machen, weil er etwas Besonderes ist.