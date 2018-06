Weniger Autos mit Verbrennungsmotor, mehr öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV), mehr Rad- und Fußverkehr und umweltfreundlichere Warenlieferungen: Der Deutsche Städtetag setzt sich für eine umfassende Verkehrswende in den Ballungsgebieten ein und sieht dafür auch Bund und Länder in der Pflicht. Akut notwendig sei eine "Investitionsoffensive" mit zusätzlichen Mitteln von insgesamt 20 Milliarden Euro über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren, sagte der Präsident des Städtetags, Markus Lewe.

Die kommunale Verkehrsinfrastruktur sei dramatisch unterfinanziert, sagte Lewe, der Oberbürgermeister von Münster ist. Bund und Länder müssten verstärkt Verantwortung für wichtige Verkehrsinfrastruktur in den Städten und Regionen übernehmen. Die Städte wiederum seien "bereit, an dieser Offensive nach ihren finanziellen Möglichkeiten mitzuwirken".

Auch aufgrund von immer mehr Pendlern seien ein gut erreichbarer und schnellerer ÖPNV, gute Fußwege und sichere Radwege unverzichtbar, führte Lewe aus. Das Rückgrat des städtischen Verkehrs solle zusammen mit dem Fuß- und Radverkehr ein ÖPNV bilden, der stärker auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werde und in den auch Sharingsysteme eingebunden würden. Allerdings stünden Busse und Bahnen in einem Preis- und Qualitätswettbewerb mit Pkw – deshalb dürften Investitionskosten in den Städten nicht zu einem Anstieg der Fahrpreise führen.

Kommunen plädieren für "Stadt der kurzen Wege"

Beim Lieferverkehr wiederum geht es den Kommunen um den Umstieg auf Lastenräder in Innenstädten. Zugleich hat der Städtetag die langfristige Verkehrswende im Blick: So müssten die Verkehrsflächen zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrer "gerechter" aufgeteilt werden. Grundsätzlich soll sich die Regional- und Stadtentwicklung auf das Leitbild der "Stadt der kurzen Wege" und zur Verkehrsvermeidung stärker auf regionale Wirtschaftskreisläufe stützen. Zusehends selbstfahrende Autos dürften nicht zusätzlichen Verkehr erzeugen.

Konkret fordert der Städtetag vom Bund kurzfristig die Einführung einer blauen Plakette, die künftig besonders abgasarme Autos tragen sollen. Außerdem solle die Bundesregierung für eine stärkere Reduzierung des Schadstoffausstoßes die Autobauer zu Umbauten an Motoren älterer Diesel verpflichten.

Der Städtetag sieht den Bund außerdem in der Pflicht, die notwendigen Rahmenbedingungen für eine Verkehrswende zu schaffen. "Wir können viele neue Technologien und Verkehrsarten in den Städten nur dann erproben, wenn der Bund uns die dafür nötigen rechtlichen Entscheidungsspielräume verschafft und uns auch effiziente Steuerungsinstrumente an die Hand gibt", sagte Lewe.

Laut dem Städtetagspräsident bemühen sich viele Städte seit Jahren aktiv darum, Rad- und Fußwege und den ÖPNV auszubauen, den Umstieg zwischen Verkehrsmitteln zu erleichtern und neue vernetzte Verkehrsangebote zu erproben. Das kommunale Engagement stoße aber immer häufiger auch an rechtliche Grenzen, sagte Lewe.