Wer darf einen Feldweg befahren, der mit dem Verkehrsschild "Nur für landwirtschaftlichen Verkehr" gekennzeichnet ist? Dürfen Anwohner, deren Hausgartenseite an diesen Weg grenzt, hineinfahren, um ihr Auto zum Parken abzustellen?, will ZEIT-ONLINE-Leser Heinz Kurrle aus Esslingen wissen.

Während der Gartensaison herrscht nicht nur in den Gärtnereien Hochbetrieb, wenn Hobbygärtnerinnen mit grünen Daumen ihre Pflanzen in den Kofferraum laden – auch in den Gartenanlagen wird dann fleißig gewerkelt. Da niemand gerne 20-Kilogramm-Säcke mit Blumenerde schleppt und vor allem auf dem Land selten ein Bus zur Kleingartenanlage fährt, nehmen viele gern den eigenen Wagen. Denn die grüne Oase liegt oft am Ortsrand.

Aber dürfen Kleingärtner auch dort parken, wenn es sich um einen Feldweg handelt und ein Schild darauf hinweist, dass der Weg "Nur für landwirtschaftlichen Verkehr" freigegeben ist?

Handelt es sich um einen öffentlichen Feldweg, dann gilt ganz regulär die Straßenverkehrsordnung (StVO). Hierfür gibt es keine gesonderte Regelung. Kreuzen sich Feldwege, gilt rechts vor links. Wer von einem Feldweg wieder zurück auf die Straße will, hat dem Verkehr auf der Straße Vorfahrt zu gewähren. Es gibt keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Feldwegen, allerdings können Zusatzschilder ein Tempolimit festlegen.

Anders sieht es aus, wenn am Feldweg das Schild "Durchfahrt verboten" (Verkehrszeichen 250) aufgestellt ist. Einem Autofahrer, der das Schild ignoriert, droht ein Verwarngeld in Höhe von 15 bis 20 Euro, aber kein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. "Das Schild 'Durchfahrt verboten' kann allerdings mit Ausnahmen versehen werden, beispielsweise 'Landwirtschaftlicher Verkehr frei'", sagt Stefan Herbers, Fachanwalt für Verkehrsrecht in Oldenburg.

Was unter "landwirtschaftlichem Verkehr" zu verstehen ist, wird in der StVO nicht definiert. Herbers erläutert: "In der Rechtsprechung wird nicht auf das Fahrzeug abgestellt, sondern auf den Zweck der Durchfahrt." Das Durch- beziehungsweise Befahren habe dem Zweck der Bewirtschaftung "im Sinne landwirtschaftlicher Erzeugung tierischer oder pflanzlicher Art" zu dienen. "Wenn ein Landwirt den Zustand seiner Felder überprüfen will, muss er also nicht extra mit dem Traktor losfahren, er kann auch seinen Pkw nutzen", sagt Herbers.

Doch was ist mit Anwohnern, deren Grundstück seitlich an einen Feldweg grenzt, der mit dem Verkehrszeichen 250 und dem Zusatz "Landwirtschaftlicher Verkehr frei" versehen ist? Für diese gibt es keine Ausnahme, selbst wenn sie über diesen Weg einfacher den eigenen Garten erreichen könnten. "Auch wenn es sich nicht um einen reinen Ziergarten handelt, kann ein Nutzgarten nicht als landwirtschaftliche Bewirtschaftung eingeordnet werden", sagt der Rechtsanwalt. "Auch das Parken am Rand des Feldweges ist dann nicht erlaubt."

In den Feldweg hineinzufahren oder dort zu parken, wäre nur dann möglich, wenn das Schild "Anlieger frei" angebracht wäre (ergänzend oder allein). "Die Rechtsprechung betrachtet Anlieger als alle diejenigen Personen, die mit Grundstückseigentümern oder Bewohnern in Beziehung treten wollen oder bei denen es sich um diese Personen selbst handelt", sagt Herbers.