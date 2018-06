Angeblich gibt es in unserer Kreisstadt Diepholz einen Sonderfall beim Kreisverkehr. Der um die Kreisbahn geführte Radweg darf laut Polizei in beide Richtungen befahren werden. Außerdem wird behauptet, Radfahrer besäßen dort grundsätzlich Vorfahrt gegenüber dem ein- und ausfahrenden Verkehr. Steht diese Aussage nicht im Widerspruch zur Straßenverkehrsordnung? Oder darf sich ein Radfahrer, der sich gegen die Fahrtrichtung im Kreisverkehr bewegt, auf sein Vorfahrtsrecht gegenüber ein- und ausfahrenden Verkehrsteilnehmern berufen?, will ein ZEIT-ONLINE-Leser aus Diepholz wissen.

Die Vorteile des Kreisverkehrs liegen auf der Hand. Ganz gleich ob mit oder ohne Ampel, die meisten Fahrzeuge nähern sich mit niedrigerer Geschwindigkeit und fahren langsamer. Das erhöht die Sicherheit und vermeidet oft Staus, weil der Verkehr besser fließt. Doch wie ist die Vorfahrt geregelt? Da wird es kompliziert – das hängt nämlich von der Beschilderung an, wie Rechtsanwalt Stefan Herbers erläutert.

Meist findet sich an den Einmündungen in einen Kreisverkehr das Verkehrszeichen 215 (Kreisverkehr), darunter oft das Schild "Vorfahrt gewähren" (Verkehrszeichen 205). Sind beide vorhanden, heißt das: Der Verkehr auf der Kreisfahrbahn hat gemäß Paragraf 8 Abs. 1a StVO Vorfahrt. "Wenn nur das Verkehrszeichen 215 angebracht ist oder es gar keine Beschilderung gibt, dann gilt nichts anderes als bei einer nicht beschilderten Kreuzung, also rechts vor links – die Fahrzeuge im Kreisverkehr haben dann also kein Vorfahrtsrecht", sagt Herbers. "Damit wird also das nach dem Verkehrsgefühl vorhandene Vorfahrtsrecht im Kreisverkehr durchbrochen."

Und wenn nur das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" an der Einmündung in den Kreisel hängt? "Dann ist der Verkehr im Kreisverkehr bevorrechtigt. Allerdings ist in diesem Fall beim Einfahren in den Kreisel zu blinken, was beim Vorhandensein beider Schilder zu unterlassen wäre", sagt der Anwalt.

Wie sieht es nun aus, wenn – wie vom ZEIT-ONLINE-Leser beschrieben – ein Radweg um den Kreisverkehr führt? "Sofern keine abweichende Beschilderung existiert, folgt das Vorfahrtsrecht dem des motorisierten Verkehrs auf der parallel verlaufenden Fahrbahn", sagt Herbers. "Sind also beide Verkehrszeichen vorhanden, hat auch der Radfahrverkehr auf dem Radweg Vorfahrt. Fehlt das Verkehrszeichen 'Vorfahrt gewähren' bei der Einfahrt in den Kreisverkehr, dann ist auch der Radfahrer im Kreisverkehr an die Regel rechts vor links gebunden, muss also dem einfahrenden Verkehr Vorfahrt gewähren", sagt Herbers.

Nicht immer gibt es rund um einen Kreisel aber einen Radweg in beide Richtungen. Dann müssen Radfahrerinnen und Radfahrer in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung – entgegen den Uhrzeigersinn – fahren, parallel zum Kfz-Verkehr. Sonst handeln sie rechtswidrig. "Ein Teil der obergerichtlichen Rechtsprechung geht sogar so weit, dass der Radfahrer in diesem Fall das Vorfahrtsrecht verliert. Einhellig ist diese Meinung jedoch nicht", sagt Herbers. "Die Gerichte, die einen Verlust des Vorfahrtsrechts des Radfahrers ablehnen, gehen jedoch bei einem Verkehrsunfall von einem nicht unerheblichen Mitverschulden des Radfahrers aus."

Jetzt wird es noch komplizierter. "Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung darf ein Radweg erst dann befahren werden, wenn dieser durch eine entsprechende Beschilderung freigegeben ist. Sind die Kreisverkehrseinfahrten mit den Verkehrszeichen 215 und 205 beschildert und ist der Radweg für beide Fahrtrichtungen freigegeben, ist jeglicher Radfahrerverkehr auf dem Radweg bevorrechtigt", sagt Herbers.

Das Problem dabei: Das Verkehrszeichen "Achtung, Radfahrer von beiden Seiten" ist nicht zwingend erforderlich – in diesen Fällen kann eine Autofahrerin nur erahnen, dass der Radweg in beiden Richtungen befahren werden darf, da sie die Beschilderung auf dem Radweg nicht sehen kann.

Als Fazit aus der verzwickten und nicht immer für alle Beteiligten klaren Sachlage empfiehlt der Rechtsanwalt aus Oldenburg eine pragmatische Lösung: "Wenn die beiden Verkehrszeichen bei der Einfahrt im Kreisverkehr vorhanden sind, sollte man jeglichem Verkehr im Kreisverkehr Vorfahrt gewähren, auch Radfahrern – und zwar auch dann, wenn diese von links kommen." Denn darauf zu hoffen, dass der Radfahrer, der von links kommt, dies rechtswidrig macht und der Kreisel im Zuständigkeitsbereich eines Gerichts liegt, das von einem Verlust des Vorfahrtsrechts des Radfahrers ausgeht, sollte man sicherlich nicht.

"Man sollte lieber einen Radfahrer oder eine Radfahrerin von links zu viel durchlassen, selbst wenn man dann noch länger bis zur Einfahrt in den Kreisverkehr warten muss", rät Herbers. "Denn in der Regel kann man nicht wissen, ob der Radweg für beide Seiten freigegeben ist; ganz unabhängig davon könnte es sonst zu einem Verkehrsunfall kommen, bei dem der Radfahrer der Schwächere ist. Schließlich wäre man als Autofahrer auch nicht glücklich, wenn man dann wüsste, dass der Radfahrer verletzt wurde, aber er selbst Schuld hatte." In dem Zusammenhang verweist der Anwalt auf eine der wichtigsten Regeln der Straßenverkehrsordnung: Paragraf 1 nämlich, der die gegenseitige Rücksichtnahme einfordert.