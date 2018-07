studierte an der Justus-Liebig-Universität in Gießen Rechtswissenschaften. Bereits während seines Studiums konzentrierte er sich auf Verkehrs- und Strafrecht. Auch in seiner Promotion beschäftigte er sich mit einem Aspekt des Straßenverkehrsrechts. Dr. Häcker ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht. Seine Kanzlei ist in Aschaffenburg angesiedelt.