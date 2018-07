Mit autonomen Fahrzeugen sollen in Zukunft nicht nur Autofahrer bequem und sicher von A nach B kommen. Die Nutzung der Technik ist in vielen verschiedenen Bereichen und Branchen denkbar, in denen Räder rollen.



Angefangen natürlich mit den Robotaxis: Sie sollen künftig den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ergänzen, etwa mit dem sogenannten Ridesharing. Damit sind Fahrten gemeint, auf denen sich mehrere Personen ein Fahrzeug teilen. Für diesen Einsatz konzipiert ist etwa der e.GO Mover. Der Kleinbus wurde entwickelt von dem Start-up e.GO Mobile, das aus einem Forschungsprojekt der RWTH Aachen hervorgegangen ist. Der e.GO Mover fährt elektrisch und ist geplant mit hochautomatisierten Fahrfunktionen (Level 4, siehe Kasten), als Abnehmer hat das Unternehmen unter anderem Kommunen und Verkehrsbetriebe im Blick. E.GO Mobile plant die erste Auslieferung für das kommende Jahr, 400 Stück sollen 2019 entstehen.

Ein ähnliches Fahrzeug, der EZ10 des französischen Herstellers EasyMile, ist schon seit Ende Oktober 2017 im niederbayerischen Kurort Bad Birnbach unterwegs, als erster autonomer Linienverkehrsbus auf einer etwa 700 Meter langen Strecke zwischen Ortszentrum und Therme. Der weiß-rote Kleinbus fährt ebenfalls mit Strom, also lokal emissionsfrei, und hat keinen Fahrer – nur ein Fahrtbegleiter ist an Bord und kann bei Bedarf eingreifen. Die projektverantwortliche Deutsche Bahn will ab Sommer die Strecke ausweiten und einen zweiten Bus einsetzen.

Im bayerischen Bad Birnbach transportiert ein fahrerloser Kleinbus seit Herbst Passagiere. © Deutsche Bahn

Jenseits des Personentransports ist das Einsatzgebiet für automatisiertes Fahren noch viel größer. Wenn es beispielsweise nach dem Zulieferer ZF geht, dann schafft auf den Betriebshöfen von morgen ein autonomer Lastwagen die nötige Ordnung. Anstelle der schweren Fernverkehr-Lkw, die langwierig rangieren, um ihre Ladung im engen Betriebshof oder Frachtterminal loszuwerden, holt ein selbstfahrender Shuttle-Laster die Ladung ab und bringt sie zur Laderampe.

Das Bordsystem des Tractor genannten Fahrzeugs verbindet sich mit dem Funknetzwerk des Hofes und wandelt dessen Navigationsbefehle in Signale für Motor, Lenkung und Bremsen um. Nachdem der Auflieger ent- und wieder beladen ist, wird er ebenfalls automatisch zurück zu seinem wartenden Lkw gebracht. Das soll schneller gehen und Rangierschäden und Ausfallzeiten vermeiden.

Zur Verringerung von Unfallrisiken forscht auch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Sie hat jüngst ein fahrerloses Baustellenfahrzeug des Herstellers MAN für Autobahnen vorgestellt, das in Hessen auf einer Schnellstraße getestet wird. Der Lkw mit Absperrtafel folgt auf dem Seitenstreifen einer Wanderbaustelle automatisch und soll diese nach hinten gegen den fließenden Verkehr absichern. Immer wieder kommt es zu schweren Auffahrunfällen auf solche Lkw. Darum ist es für das Baustellenpersonal sicherer, wenn niemand mehr in dem Schluss-Lkw sitzen muss.

Ein fahrerloses Baustellenfahrzeug für Autobahnen: Es soll mobile Baustellen nach hinten gegen den fließenden Verkehr absichern. © Hessen Mobil

Auch Baumaschinen sollen nach der Vorstellung des Technologiekonzerns Bosch in Zukunft einen Teil der Aufgaben automatisiert erledigen, während der Fahrer für Dispositionsaufgaben zuständig ist. Ultraschall und Videosensoren überwachen auf der Baustelle das Umfeld des Fahrzeugs, ein tonnenschwerer Radlader wird so millimetergenau manövriert – genauer, als es jeder Fahrer mithilfe des Rückspiegels könnte.

Ein weiteres Einsatzgebiet der Zukunft sind automatisierte Landmaschinen. Schon heute können Traktoren von einer GPS-basierten Lenkautomatik gesteuert werden, doch künftig sollen sie ganz ohne Fahrer auf dem Feld ihre Arbeit verrichten. Ein fahrerloses Trecker-Konzeptfahrzeug hat beispielsweise die Marke Case IH des internationalen Herstellerkonzerns CNH Industrial vorgestellt: Über einen Computer oder ein Tablet kann der Landwirt seine Arbeit aus der Ferne überwachen und sogar auf eine eingebaute Kamera zugreifen, um einen Blick auf die Umgebung zu werfen.

Der Landmaschinenhersteller Fendt wiederum arbeitet an einem elektrischen Feldroboter, der die Maisaussaat übernimmt. Die kleinen, im Schwarm arbeitenden Einheiten sollen dank Satellitennavigation besonders präzise und auch unter widrigen Bedingungen säen können.