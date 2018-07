Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) fordert von 800 Käuferinnen und Käufern des Tesla Models S in Deutschland die Umweltprämie zurück. Der Elektroautohersteller versprach den Betroffenen Unterstützung: Man werde die zurückgeforderte Summe auslegen.

Konkret geht es um Autos, die vor dem 6. März 2018 gekauft wurden. Rund 800 Personen sei dafür ein Umweltbonus in Höhe von 4.000 Euro bewilligt worden – nach Ansicht der Behörde allerdings unrechtmäßig. 250 weitere Verfahren, die zunächst zur Prüfung zurückgestellt worden seien, seien ebenfalls abgelehnt worden.



Der Preis für das Model S in der üblichen Oberklasse-Variante übersteigt den Nettolistenpreis von 60.000 für lieferbare Wagen, der als Grenze für eine Umweltprämie festgesetzt ist. Tesla hatte zugesagt, das Auto ohne ein sogenanntes Komfortpaket anzubieten, wodurch die Preisgrenze einzuhalten gewesen wäre. Weil das Modell in der Basisversion nach Darstellung des Bundesamts aber gar nicht auf dem Markt erhältlich gewesen sei, wurde das Auto von der Liste förderberechtigter Autos genommen.

Bis Anfang Juli habe man in Kontakt mit dem Konzern gestanden, teilte die Behörde mit, um eine einvernehmlichen Lösung für Tesla-Kunden zu finden. Da das Unternehmen eine Frist für Vorschläge aber verstreichen lassen habe, müsse nun die "Rückabwicklung der Kaufprämie erfolgen".



Tesla dagegen bestreitet, dass die Basisversion des Model S nicht lieferbar gewesen sei: "Wir haben solche Autos an Kunden ausgeliefert", hieß es vom Konzern. Der E-Auto-Hersteller hatte der Bundesregierung bereits in der Vergangenheit vorgeworfen, die Preisgrenze für eine Umweltprämie absichtlich so tief angesetzt zu haben, dass Tesla-Wagen ausgegrenzt würden. Man habe eine Beschwerde bei der EU-Kommission erwogen. Die Entscheidung des Bundesamtes, die Prämie nun zurückzufordern, bezeichnete das Unternehmen als unfair und ungerechtfertigt.

Das Amt ließ mitteilen, dass betroffene Käufer in den nächsten Wochen kontaktiert würden. Wer nach dem Stichtag ein Auto erworben habe, könne weiterhin die Prämie beantragen. Neben dem Kaufvertrag sei dazu allerdings auch ein Nachweis darüber vorzulegen, welche Teile des Komfortprogramms gesperrt oder aktiviert seien.

Seit Juli 2016 besteht für E-Auto-Käufer die Möglichkeit, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Umweltprämie zu beantragen. Für Elektroautos mit Batterie können Kunden einen Bonus von 4.000 Euro bekommen, für Hybridautos gibt es 3.000 Euro. Finanziert werden diese Prämien zu gleichen Teilen vom Bund und vom jeweiligen Hersteller.