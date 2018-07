Die Steckdose im Carport hat Matthias Schieber schon mit der Solaranlage auf dem Dach verbunden. Das dazugehörige Auto, das er dort aufladen kann, nimmt er gerade in Augenschein. "Ich will trocken zur Arbeit und zum Einkaufen kommen", sagt er. Und das umweltfreundlich. Schieber – ein 55 Jahre alter Schulleiter aus Hamburg, der Mathe und Physik unterrichtet – ist einer der ersten Kunden des Start-ups, das eine Revolution der deutschen Automobillandschaft verspricht.



Er ist aber nicht der Einzige, der an diesem Tag nach Aachen-Rothe Erde gereist ist. Der Menschenauflauf ist enorm. So enorm, dass er dem Laien schleierhaft vorkommen könnte. Denn eigentlich geht es nur um die Präsentation eines kleinen Elektroautos: des e.GO Life. Seine Daten beeindrucken auf den ersten Blick nicht unbedingt. Die Basisversion bringt 20 Kilowatt mit einer Reichweite von 104 Kilometern, die 40-kW-Version schafft 124, der e.GO Life 60 immerhin 158 Kilometer. Sein Preis ist allerdings erstaunlich: Er liegt je nach Modell zwischen 15.900 und 19.900 Euro. Das ist deutlich weniger als das bislang günstigste Elektroauto kostet.



Und so ist an diesem Tag in Werk 1 vielfach von einem Wunder die Rede, von einem großen Tag, sogar für die ganze Republik. Eine Unternehmensgründung in der Automobilbranche, die in Deutschland mit großen Playern wie Daimler, Volkswagen und BMW eigentlich als gesättigt galt, und die nun den Markt aufmischen soll. Wie ist das möglich? Und wer hat das geschafft?

Die Antwort ist ein groß gewachsener Mann, der im weißen Hemd und dunkelblauer Anzughose rastlos durch die Produktionshalle läuft und den knapp 2.500 Gästen seine Mission von der günstigen E-Mobilität schildert: Günther Schuh, Ingenieur, Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen und nun auch Start-up-Gründer. Was er will: ein günstig produziertes Elektroauto für die Stadt, mit dem er nichts weniger als die Mobilitätswende einläuten will.



Von Personenkult hält Schuh eigentlich nicht viel. Und doch kann er sich an diesem Tag kaum dagegen wehren. Während er durch die neue, klinisch reine Produktionshalle geht und die einzelnen Fertigungsstationen erklärt, wollen die Besucher seine Hand schütteln. Geduldig schüttelt Schuh zurück, lacht und strahlt. Der Professor will niemanden einfach stehen lassen, der sich für sein Produkt begeistert. Eine Frau mit kurzem roten Haar drängelt sich durch die Besuchermasse, nur um ihm zu sagen: "Für mich sind Sie der Bill Gates des Autobaus." Schuh, ein Riese, 2,03 Meter groß, beugt sich zu ihr herab, legt beide Hände auf ihren Unterarm und antwortet charmant: "Könnten Sie ab jetzt bitte an meiner Seite bleiben."



Eher Jürgen Klopp als Bill Gates

Wenn Schuh ins Reden kommt, gleicht er allerdings eher Jürgen Klopp als Bill Gates. Er ist ein Enthusiast, der viel gestikuliert, wenn er über seine Sache spricht. Ab und an geht er dabei leicht in die Knie, um dann im dramaturgisch richtigen Augenblick wieder emporzuschnellen und zu voller Größe zu wachsen. Dann wird Professor Schuh, der Wissenschaftler, zu Günther, dem Autoverkäufer. Begeistert referiert er über den fahrenden Kasten mit der bullig-sportlichen Front, die den Betrachter durchaus sympathisch anlächelt. Die Scheinwerfer, die länglich nach hinten verlaufen und deren Enden geschmeidig in der Karosserie verschwinden, vermitteln einen Hauch von Porsche, betont Schuh. Das war dem Chef, der privat ein Hybrid-Modell des Stuttgarter Sportwagenbauers fährt, wichtig. Kurz geht seine Macho-Fahrkultur mit ihm durch. Es sei nämlich ein erhebendes Gefühl, mit dem e.GO an der Ampel einen Porsche zu versägen. Von null auf 50 in 3,4 Sekunden. "Bei Grün drücken Sie auf den Pinsel. Das bleibt haften, also beim Porschefahrer, meine ich."

Er schwärmt von dem Fahrgestell aus Aluminium, das nicht einmal an den Schweißnähten korrodiere und deshalb 100 Jahre halte. Von der 47 Zentimeter langen Crashzone, so viel wie bei der Mercedes S-Klasse. Von der selbstglänzenden Thermoplast-Außenhaut, einem Material, das ohne jede Lackierung auskomme und das sich andere bislang allenfalls in Stoßstangen zu verbauen gewagt hätten. Von den Updates, die regelmäßig aufgespielt würden. In einem Jahr etwa soll es möglich sein, das Auto am Eingang der Firmengarage abzustellen. Danach werde das Fahrzeug autonom nach einem Parkplatz suchen. Eine Spielerei, das weiß der Professor selbst, denn auch die Garage muss dafür entsprechend konzipiert worden sein.