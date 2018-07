Immer mehr Deutsche schaffen sich ein Elektrofahrrad an. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich der Internationalen Fahrradfachmesse Eurobike in Friedrichshafen mitteilte, hat sich die Zahl der Haushalte mit einem E-Bike in den letzten drei Jahren nahezu verdoppelt.

Gab es 2014 noch in 1,2 Millionen Haushalten Elektrofahrräder, sind es heute schon 2,3 Millionen Haushalte, die mindestens ein E-Bike besitzen. Dies entspricht einem Anteil von 6,1 Prozent aller Haushalte. Die Gesamtzahl der Elektrofahrräder in privaten Haushalten hat sich in der gleichen Zeit von 1,6 Millionen auf rund 3,1 Millionen erhöht.

Der Gesamtanteil der Haushalte mit Fahrrad – also einschließlich E-Bikes – lag demnach Anfang 2017 bei rund 80 Prozent. "Insgesamt besaßen die Privathaushalte in Deutschland rund 69,5 Millionen Drahtesel", erklärte das Statistische Bundesamt.

Von dem Boom mit E-Bikes will auch der US-Mitfahrdienst Uber profitieren und in Europa in das Geschäft mit dem Verleih von Elektrofahrrädern einsteigen. "Wir sind besonders begeistert von Fahrrädern, weil sie selbst in dichten Städten, in denen der Platz begrenzt ist und die Straßen verstopft sein können, eine bequeme und umweltfreundliche Fahrweise bieten", sagte Uber-Chef Dara Khosrowshahi. Sein Unternehmen hatte im Mai den Fahrradverleih Jump aufgekauft. Diesen Service will Uber demnächst in Berlin und anderen Städten Europas anbieten.