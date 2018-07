Das soll das Taxi des 21. Jahrhunderts sein? Schwer zu glauben, denn eigentlich sieht es aus wie immer, das gute alte London-Taxi mit seinen kleinen Rädern und dem hohen Aufbau, in den man ohne Verrenkungen einsteigen kann. Doch "unter der Haut", wie der Automanager Carl-Peter Forster sagt, ist alles anders: Das London-Taxi gibt es heute nur noch mit Elektroantrieb – und es soll bald auch in Deutschland Personen befördern.

Forster – einst Produktionsvorstand bei BMW und Chef von Opel – ist Aufsichtsratsvorsitzender bei der London Electric Vehicle Company (LEVC), die die elektrisch angetriebenen London-Taxis entwickelt, baut und vertreibt. LEVC ist eine Tochter des chinesischen Konzerns Geely, zu dem seit einigen Jahren auch der schwedische Autobauer Volvo gehört. Noch ist das E-Taxi-Geschäft ein zartes Pflänzchen: Von den 20.000 Taxis in London rollen erst 300 mit Elektromotor durch die Straßen. Doch diese Menge genüge schon, um Taxifahrer miteinander ins Gespräch kommen zu lassen und sich über die Vorteile des neuen Konzeptes auszutauschen, sagt Forster.

Er geht davon aus, dass die Zulassungszahlen bald steigen werden. Ein Grund: London-Taxis mit reinem Dieselantrieb werden nicht mehr gebaut. "Seit Januar 2018 werden nur noch neue Taxis zugelassen, die mindestens 30 Meilen, also 50 Kilometer elektrische Reichweite haben", erläutert Forster. Bis Ende 2020 sollen 9.000 Londoner Taxen diesen Anspruch erfüllen und damit den gesamten Londoner Stickoxidausstoß um 3,5 Prozent senken. Die Feinstaubbelastung soll um 4,5 Prozent abnehmen.

Im Bedarfsfall erzeugt der Benzinmotor Strom

Auch in Deutschland könnte das elektrische London-Taxi die Luft verbessern helfen, ist man bei LEVC überzeugt. So war die englische Botschaft in Berlin Schauplatz der Premiere des neuen Fahrzeugs, das bald auch auf dem Kontinent zu haben sein soll – vertrieben und gewartet von den Volvo-Händlern. Noch sind die Verträge dafür nicht unterschrieben, aber laut allen Beteiligten ist das nur eine Frage der Zeit. Das erste exportierte Elektro-London-Taxi werde demnächst in die Niederlande gehen, auch deutsche Interessenten gebe es bereits.

Diese müssen zwar mit 59.600 Euro plus Umsatzsteuer nicht wenig Geld investieren, aber sowohl Taxi-Unternehmen als auch Shuttle-Fahrdienste können damit allen Kunden ein originelles Fahrerlebnis bieten. In einem London-Taxi fährt man einfach anders. Im Fond ist Platz für bis zu sechs Fahrgäste, die sich dann jeweils zu dritt gegenübersitzen. Von ihnen per Plexiglasscheibe getrennt sitzt der Fahrer und hält Kontakt über Sprechfunk. Über eine Rampe kann sehr schnell auch ein Rollstuhl an Bord genommen werden.

Vor allem aber ist man in dem Taxi elektrisch unterwegs. Nachdem Geely die London Taxi Company übernommen hatte, sei intensiv über den richtigen Weg der Elektrifizierung nachgedacht worden, sagt Aufsichtsratschef Forster. 300 Millionen Pfund flossen in die Neukonstruktion des Wagens und in eine neue Fabrik. Das Antriebskonzept im Taxi ist an sich nicht neu: die Plug-in-Hybridtechnik, bei der neben dem Elektromotor ein Benzinmotor verbaut wird. Der Dreizylinder im TX5 stammt von Volvo, treibt aber nicht das Taxi selbst an, sondern einen Generator, der wiederum unterwegs die Batterien laden kann. Der Vortrieb für das Taxi kommt allein vom 110 kW (150 PS) starken Elektromotor.

Es gebe bereits Interessenten in Deutschland, heißt es bei der London Electric Vehicle Company. © Hersteller

Damit sei das Fahrzeug, das bis zu 130 km/h Höchsttempo erreichen kann, "absolut langstreckentauglich", sagt Forster. Im Londoner Taxi-Alltag ist diese Eigenschaft wichtig, wenn man mal einen Fahrgast aus der City zum Flughafen Heathrow zu bringen hat. Je nach Strecke sind das 50 bis 80 Kilometer für Hin- und Rückweg, und dann wäre die Reichweite einer Akkuladung – rund 130 Kilometer – schon zu einem guten Teil aufgebraucht. Dank des Benzinmotors muss das Taxi dann trotzdem nicht gleich wieder für längere Zeit an eine Ladesäule.

Mit Strom Taxi fahren und dabei Geld sparen

Der Benzinmotor helfe zudem den Fahrern, die zu einem guten Teil außerhalb Londons wohnten, beim Pendeln, sagt LEVC-Vorstandschef Chris Gubbey. "Sie büßen dann keine Reichweite ein auf dem Weg in ihr Einsatzgebiet." Gegen eine größere Batterie spricht laut Forster außerdem die noch dünne Lade-Infrastruktur: "Wenn eine große Batterie leer ist, muss ich sie laden. Aber wo befinde ich mich dann als Taxifahrer?" Per Schnellladung kann ein Taxler den Akku in der Mittagspause wieder füllen – das dauert etwa eine halbe Stunde. Im Schnitt fahren die Londoner Taxifahrer etwa 120 Meilen am Tag, also knapp 200 Kilometer.

Auch wenn der Kaufpreis nicht gerade gering ist, wollen Forster und Gubbey die Unternehmer von den Kosten überzeugen. Erstens muss das Elektrotaxi nicht alle 12.000 Kilometer zur Inspektion, sondern alle 25.000. Zweitens gibt es eine Fünfjahresgarantie auf die Akkus, ohne Kilometerbegrenzung. Und drittens, so Chris Gubbey, "spart man im Monat etwa 450 Euro" an Betriebskosten, auf englische Strompreise bezogen.

Was die Taxis dann aber brauchen, ist ein ausreichend dichtes Netz aus Schnellladestationen. Für London fordert der Taxihersteller 150 solcher Ladepunkte bis Ende dieses Jahres und 300 bis 2020. "Nur eine solche Dichte", heißt es in einem LEVC-Prospekt, "würde es TX-Fahrern erlauben, den Elektroantrieb eine ganze Schicht lang zu nutzen." Beteiligen will sich der Hersteller am Aufbau dieser Infrastruktur allerdings nicht, das bleibt dann eine Aufgabe für die Stromkonzerne oder die öffentliche Hand.