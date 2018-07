Wenn ein Motorradhersteller der Presse ein neues Modell präsentiert, dann sind da immer dieselben beiden Personengruppen vertreten: Journalisten und Mitarbeiter der Motorradmarke. Wenn ein Hersteller also in der Einladung damit überrascht, dass der Erste Bürgermeister einer großen und grünen Stadt und der Geschäftsführer einer Tourismus-Gesellschaft anwesend sein werden, dann muss das ein außergewöhnliches Modell sein. Denn üblicherweise haben gerade Tourismus-Gesellschaften Motorräder nicht so gern in ihren Gebieten. Die Maschinen seien laut, die Fahrer häufig schnell unterwegs. Das störe die Ruhe der Sommerfrischler und schade dem Geschäft.

Der Ort der Präsentation: Freiburg, die grüne Öko-Oase im Breisgau. Doch die Stadt war naheliegend, denn die Modellbezeichnung des Motorrads lautet Black Forest. Und so sind die regionalen Vertreter denn auch positiv gestimmt. "Der Schwarzwald lädt zum Motorradfahren ein", sagt Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. Und Freiburgs Erster Bürgermeister Ulrich von Kirchbach ergänzt: "Wir sind stolz darauf, dass ein solches Motorrad den Namen unserer Region trägt."

Beide haben leicht reden. Die Maschine stammt von Zero und ist ein Elektromotorrad.

Zero ist Tesla auf zwei Rädern. Das Start-up wurde 2006 in Kalifornien, im Silicon Valley, gegründet. Mit gerade einmal 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es noch immer ein kleines Unternehmen. Dennoch bezeichnet sich Zero als weltweit führender Anbieter von Elektromotorrädern und -antrieben. Die Maschinen werden in Handarbeit gefertigt – wie viele pro Jahr, das bleibt weiterhin ein Firmengeheimnis. 2009 brachte Zero das Modell S auf den Markt, 2016 folgte die DSR. Heute hat der Hersteller fünf Modelle im Portfolio. Die DSR ist die Basis für die Black Forest Edition. Ein Alleskönner für die Straße und fürs Gelände, mit langem Federweg, grobstolligen Reifen und erhöhter Sitzposition. Die GS von BMW hat ähnliche Attribute.



Das Motorrad wird im Werk in Santa Cruz vormontiert und danach in die Europazentrale bei Alkmaar in den Niederlanden verfrachtet. Dort werden Koffer und Top Case, Sturzbügel und Tourenlenker, Windschild und Tourensattel angebaut. "Fertig ist die Black Forest, ein Traum von Freiheit und Abenteuer", preist Cees Lengers, Zeros Marketing Manager für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika. Die Anbauten sollen aus der DSR ein Tourenmotorrad machen. Dieses Segment hat in Europa einen großen Marktanteil. Darum bezeichnet Zero die umgebaute DSR als erstes Modell speziell für Europa.

"Leider gab es in ganz Freiburg kein Hotel, in dem zehn Motorräder gleichzeitig elektrisch geladen werden können", sagt Umberto Uccelli, Managing Director von Zero für Europa. Weil Tourenfahrer oft in Gruppen unterwegs sind, ist das schon das erste, bislang unüberwindbare Problem. Um die Testmotorräder zu laden, nutzte Zero die Infrastruktur der Messe Freiburg. Knapp 100 Kilometer lang war die erste Etappe. Ohne Lärm und Abgase ging es die Schwarzwaldhänge hoch und runter. Dann war Mittagsstopp auf einem Schwarzwaldbauernhof.

Selbst einzelne Tourenfahrer der Maschine haben dann das nächste Problem: Wie soll ein einzelner, geschweige denn eine ganze Gruppe auf einem Schwarzwaldhof die Batterien schnell laden? Geht nicht! Der Energieversorger EnBW und der lokale Stromversorger ET halfen aus, indem sie fünf Schnellladestationen im Nirgendwo aufstellten. Nach eineinhalb Stunden Pause waren die Batterien voll.