Wir ziehen häufig einen Anhänger hinter einem SUV. Das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns (oft auch das tatsächliche) beträgt dann mehr als 3,5 Tonnen. Der Anhänger hat eine Tempo-100-Zulassung. Gilt für dieses Gespann das Überholverbot für Lkw? SUV und Anhänger gehören zu unserem Hochschullabor und sind entsprechend bedruckt. Laut Polizei müsste, wenn das Gesamtgewicht des Gespanns über 3,5 Tonnen liegt, das Zugfahrzeug mit einem Fahrtenschreiber ausgerüstet sein. Zählen Hochschullabore, Handwerker usw. bereits zum gewerblichen Güterverkehr? Wo ist hier die Abgrenzung? Müssen wir nachrüsten?, will ZEIT-ONLINE-Leser Professor Dr. Frank Otto aus Bochum wissen.

Wenn Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende der Geotechnik ihre Werkzeuge und Messgeräte in einen Wagen packen, um die Auswirkungen des Bergbaus zu erforschen, kommt vermutlich einiges an Gewicht zusammen. Am Lehrstuhl unseres Lesers Frank Otto in Bochum nutzen die Wissenschaftler einen Anhänger, um die Geräte zu transportieren.

"Die Tempo-100-Zulassung des Anhängers gilt nur für Autobahnen und für Kraftfahrstraßen", sagt Gerhard Hillebrand, Rechtsanwalt in Neumünster. "Als Fahrerlaubnis reicht für das Zugfahrzeug Klasse B aus. Wenn das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns mit Anhänger mehr als 3,5 Tonnen beträgt, dann brauchen die Fahrzeuglenker die Klasse C1E" – also den Lkw-Führerschein. "Für das Gespann gilt dann in der Tat das Überholverbot für Lkw", ergänzt Hillebrand.



Gerhard Hillebrand ist seit 1994 als Rechtsanwalt tätig und qualifizierte sich als Fachanwalt für Strafrecht und Verkehrsrecht weiter. Hillebrand ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für Strafrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) sowie Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für Verkehrsrecht im DAV. Als Dozent engagiert er sich in der Fortbildung von Fachanwälten bei verschiedenen Anbietern. Hillebrand arbeitet in einer Rechtsanwaltskanzlei in Neumünster.

Allerdings widerspricht der Fachanwalt für Verkehrsrecht den Ordnungshütern: "Meiner Meinung nach stimmt die Auskunft der Polizei nicht, dass bei einem Gesamtgewicht des Gespanns von mehr als 3,5 Tonnen das Zugfahrzeug einen Fahrtenschreiber enthalten muss", sagt Hillebrand. "Paragraf 18 der Fahrpersonalverordnung lässt in Absatz 1 nämlich Ausnahmen von der Ausrüstungsverpflichtung der Zugfahrzeuge zu." Konkret: Befreit davon sind Fahrzeuge, die Behörden gehören und zu Transporten dienen, die nicht mit privatwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen konkurrieren.

Unter "Behörde" ist laut Hillebrand jede Stelle zu verstehen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt – also auch Organe von Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechtes, wie zum Beispiel das Studentenwerk. Ein Hochschullabor ist Teil einer Universität und dürfte somit unter den Behördenbegriff im Sinne von Paragraf 18 Fahrpersonalverordnung fallen. "Voraussetzung ist, dass der Betrieb des Fahrzeuges nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellt, sondern angemessen an seiner gesamten Tätigkeit lediglich eine Hilfstätigkeit ist", sagt der Fachanwalt für Verkehrsrecht.

Serie Verkehrsrecht Serie "Gesetz der Straße"

"Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, eine Ausnahme nach Artikel 3 der Verordnung EG Nr. 561/2006 zu erwirken. Sie gilt für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr als 7.500 Kilogramm, mit denen Material, Ausrüstungen oder Maschinen transportiert werden, die der Fahrer zur Ausübung seines Berufes benötigt", sagt Hillebrand. "Allerdings darf das Fahrzeug mit einer solchen Ausnahme dann nur in einem Umkreis von 100 Kilometer Luftlinie vom Standort des Unternehmens bewegt werden, und auch hier darf das Lenken des Fahrzeugs nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellen."

In dieser Ausnahmeregelung geht es nicht um ein Behördenfahrzeug, sondern darum, dass der Fahrer Gegenstände transportieren muss, die er benötigt, um seinen Beruf ausüben zu können. "Ob das beim Hochschullabor der Fall ist, lässt sich nach der kurzen Schilderung des Sachverhalts nicht abschließend beurteilen", so Hillebrand. "Aus meiner Sicht besteht aber wohl keine Pflicht, einen Fahrtenschreiber nachzurüsten, denn die Ausnahmevorschrift aus Paragraf 18 Fahrpersonalverordnung dürfte auf jeden Fall gelten."