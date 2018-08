SUVs sind nach wie vor die Verkaufsschlager unter den Autos. Experten bescheinigen diesem Marktsegment weiterhin starkes Wachstum. Weil aber der Sprit teuer und Parkraum knapp ist, geht der Trend weg von den dicken hin zu kompakten Modellen – und auch zu Geländewagen mit elektrischem Antrieb.

Mit dem Model X von Tesla gibt es erst eines. Das hat jetzt Konkurrenz bekommen. Aber nicht von Audi, BMW oder Mercedes, wie man aufgrund des zukunftsträchtigen Segments hätte vermuten können. Eine britische Traditionsmarke ist an den deutschen Herstellern vorbeigezogen: Jaguar. Dessen Elektro-SUV i-Pace ist die positive Überraschung im Automobilmarkt 2018, aus drei Gründen: Design, Antrieb und Fahrverhalten. Außerdem hat der Jaguar etwas, was dem Tesla fehlt: Während das Model X ein rollender Computer ist, kalt und vernünftig, vermittelt der Jaguar Gänsehaut, Grinsen und Gefühle.

Das Design

Der Jaguar i-Pace hat eine Form, die Meinungen spaltet. Im Extremfall liebt man ihn oder hasst ihn. Jeder Kompromiss ginge in der Masse an Konformität im Automobilmarkt unter. Der Jaguar nicht, denn er ist anders als all die anderen SUVs. Das Auto ist fein, obwohl es fürs Gelände gemacht ist. Klar, die meisten gehen mit einem so vornehmen Auto nie dorthin. Mit dem i-Pace könnten sie es, denn das Chassis trägt die Gene seiner geländegängigen Verwandtschaft: dem Land Rover. Die beiden britischen Automarken sind unter dem Namen Jaguar Land Rover Ltd. zu einem Unternehmen zusammengefasst, und diese Firma wiederum gehört seit zehn Jahren Indiens größtem Autohersteller Tata.

Von unten betrachtet wird der i-Pace hoch, das liegt an seiner auffälligen Bodenfreiheit. Von oben wirkt er flach, weil er nicht so hoch ist wie andere SUVs. Alles in allem hat der i-Pace ein markantes, aber schlichtes Design mit eigenem Charakter. "Eleganz heißt nicht, ins Auge zu fallen, sondern im Gedächtnis bleiben", ist eine Aussage des italienischen Modeschöpfers Giorgio Armani. Das gelingt dem Jaguar auf Anhieb.

Das Design spaltet: Man liebt es oder hasst es. © Hersteller

Der Antrieb

Im Jaguar i-Pace sind zwei Elektromotoren verbaut, von denen jeder 147 kW (200 PS) leistet. Das Drehmoment der Motoren beträgt zusammen gewaltige 696 Nm. Das ist genauso viel, wie ein Porsche 911 Turbo leistet. Nur braucht dessen Motor dafür 6.400 Umdrehungen – beim Elektromotor geht das aus dem Stand heraus. So sprintet der i-Pace in nur 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Die beiden Motoren treiben je eine Achse an und sind über Elektronik verbunden. Sensoren messen kontinuierlich die verfügbare Bodenhaftung und verteilen das Drehmoment optimal auf alle vier Räder.

Die Batterien, die den Motoren den Strom liefern, stecken im Boden des Fahrzeugs zwischen Vorder- und Hinterachse an der sichersten Stelle. Der flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen-Akku besteht aus 36 mal 12 Zellen und hat eine Kapazität von 90 kWh. Im Gegensatz zu Tesla gibt es nur eine einzige Konfiguration, das heißt, Jaguar bietet nicht mehrere unterschiedliche Batterien an mit verschiedenen Größen und damit verschiedenen Reichweiten.

Als Reichweite pro Akkuladung gibt der Hersteller 480 Kilometer an. Ausgiebige Testfahrten in der Eifel belegen, dass die tatsächliche von der offiziellen Reichweite nicht allzu sehr abweicht. 400 Kilometer sind mit dem i-Pace gut zu schaffen, in der Stadt sind bei vorausschauender Fahrweise bis zu 500 Kilometer drin. Standard bei E-Autos ist die Rekuperation, also die Rückgewinnung von kinetischer Energie. Beim i-Pace lässt sich die Rekuperation in zwei Stufen einstellen. In der höheren ist die Energierückgewinnung so stark, dass sich das Auto allein mit dem Gaspedal fahren lässt. Geht man vom Gas, bremst der Elektromotor ab, indem er Energie aufnimmt, in elektrische Energie umwandelt und an die Batterie abgibt.