Zahlreiche Unternehmen haben sich verpflichtet, ihre Lkw freiwillig mit Abbiege-Warnassistenten auszustatten. So sollen Leben und Gesundheit von Fußgängern und Radfahrern besser geschützt werden. Laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) haben bereits die Unternehmen Edeka, Aldi, Alba und DB Schenker zugesagt, ihren Fuhrpark mit den Systemen nachzurüsten – bevor es auf europäischer Ebene verpflichtend wird.

Die Autoindustrie zum Einbau verpflichten wird Scheuer dagegen nicht. Eine Pflicht könne nur auf Ebene der Europäischen Union eingeführt werden. Pläne der EU-Kommission sehen diese erst nach 2022 vor. Dabei kann ein Abbiege-Assistent Leben retten, wie das Ministerium selbst schreibt. Denn viel zu oft würden Fußgänger und Radfahrer von abbiegenden Lkw-Fahrern übersehen. "Zukünftig sollte kein Lkw mehr unterwegs sein, der nicht mit einem Abbiegeassistenten ausgerüstet ist", sagte Scheuer. Als gutes Beispiel will er bis 2019 die Nutzfahrzeuge aller nachgeordneten Behörden damit ausrüsten. Den Anfang mache die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) mit mehr als 260 Lkw.

Technik existiert seit Jahren

Die Assistenzsysteme sollen Fußgänger und Radfahrer im toten Winkel der Lkw erkennen und den Fahrer warnen beziehungsweise den Laster abbremsen. Ein elektronischer Abbiegeassistent kostet 800 bis 1.300 Euro, wie Scheuer in der ARD sagte. Die Nachrüstung will sein Ministerium finanziell fördern – Mittel stehen allerdings noch nicht bereit.



Scheuer hatte sich zuvor mit 70 Vertretern von Speditionen, Herstellern, Zulieferern, Rad- und Verkehrsverbänden sowie technischen Prüfdiensten und Verkehrspolizisten in Berlin getroffen.

Bislang ist die Verbreitung der Systeme gering – obwohl die Technik bereits seit Jahren existiert und seit 2012 über eine Pflicht diskutiert wird. Der weltweit größte Lkw-Hersteller Daimler bietet sie erst seit 2016 an. Der Handelsverbund Edeka, der nach eigenen Angaben eine der größten Lkw-Flotten im Handel besitzt, will bis Ende des Jahres 900 seiner 3.500 Fahrzeuge mit Assistenzsystemen ausrüsten. Aldi will alle neu zugelassenen Lkw damit ausstatten.



In höherwertigen Pkw sind ähnliche Assistenzsysteme Standard. So warnt nicht nur die Einparkhilfe vor Hindernissen, während der Fahrt zeigen manche Fahrzeugmodelle auch durch Blinksignale an, wenn andere Autos im toten Winkel der Außenspiegel verschwinden.