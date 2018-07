Meine Frage knüpft an die Erläuterungen zur Parkplatzbreite in Ihrer Serie "Gesetz der Straße" an. Darf ein Auto von mehr als zwei Metern Breite auf einem Parkstreifen parken, der nur zwei Meter breit ist? Dadurch würde entweder der Fußweg (1,50 Meter) oder die Fahrbahn (6,50 Meter) eingeengt. Das möchte ZEIT-ONLINE-Leser Joachim Hönes wissen.

Viele Automodelle werden seit Jahren immer größer und bei Käuferinnen und Käufern immer beliebter. Vor allem die SUVs gehen in die Breite. Damit verschärft sich das Problem des Zuparkens, denn gerade in den Städten wird der Raum zwischen motorisierten und Rad fahrenden Bürgern sowie Fußgängern und dem öffentlichen Nahverkehr zusehends knapper.

Stellplätze für Fahrzeuge sollen zwar stets mindestens 2,30 bis 2,50 Meter breit sein. Doch dieser Platz reicht für wuchtige Fahrzeuge, die breiter als 2,20 Meter sind (beispielsweise ein BMW X5), trotzdem kaum aus.

Christian Janeczek ist seit 2003 als Rechtsanwalt in Dresden zugelassen. 2006 qualifizierte er sich zum Fachanwalt für Strafrecht und 2007 zum Fachanwalt für Verkehrsrecht weiter. Außerdem ist er im Deutschen Anwaltverein (DAV) Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht und Mitglied des Verkehrsrechtsausschusses im DAV.

Grundsätzlich gilt: Fahrerinnen und Fahrer haben die Pflicht, platzsparend zu parken, auch wenn die Fahrzeuge größer werden. "Es muss also so nah wie möglich am Nachbarwagen geparkt werden, jedoch mit so viel Abstand, dass ein vernünftiges Ein- und Aussteigen möglich ist", sagt Christian Janeczek, Fachanwalt für Verkehrsrecht in Dresden. Wird dabei ein benachbarter Stellplatz teilweise mit eingenommen, dann ist dies erlaubt – das bestätigten zahlreiche Urteile, so der Jurist.

"In dem Parkstreifen dürfen auch breitere Kraftfahrzeuge abgestellt werden – außer, das Parken ist hier ausdrücklich Fahrzeugen bis zu einer bestimmten Fahrzeugbreite vorbehalten. Das müsste dann etwa durch ein Zusatzzeichen geregelt sein, auf dem zwei Meter als maximale Breite genannt werden", sagt Janeczek.

Der Fachanwalt weist aber ausdrücklich darauf hin, dass dabei der Fußweg nicht mitbenutzt werden darf, sondern allein die Fahrbahn. "Bei einer Fahrbahnbreite von 6,50 Metern entsteht auch durch ein Fahrzeug, das etwas breiter als zwei Meter ist, keine verbotene Engstelle", sagt Janeczek.