Das Fahrrad wurde im vergangenen Jahr 200. Über zwei Jahrhunderte hat es laufend an Attraktivität und Faszination gewonnen – weil das Produkt permanent verbessert und verfeinert wurde. Die Branche verzeichnete in den letzten Jahren regelmäßig neue Absatz- und Umsatzrekorde. Das liegt vor allen Dingen an der Elektrifizierung des Fahrrads.

Denn der Handel verzeichnete im vergangenen Jahr bei rückläufigem Absatz (minus fünf Prozent) einen Umsatzanstieg um gut drei Prozent. Das liegt am gestiegenen Durchschnittspreis – und der Grund für das höhere Preisniveau wiederum ist die Zunahme an E-Bikes auf dem Fahrradmarkt, die teurer sind als herkömmliche Fahrräder. So zahlte ein Käufer 2017 im Schnitt 698 Euro für ein Rad, knapp neun Prozent mehr als im Vorjahr.

Jedes fünfte Rad hat einen E-Motor

Inzwischen ist jedes fünfte verkaufte Rad ein elektrisch angetriebenes. 720.000 Stück wurden davon im vergangenen Jahr gekauft, das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 19 Prozent. In diesem Jahr geht der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) von 850.000 verkauften E-Bikes aus. Die meisten Fahrräder – mehr als zwei Drittel – werden im Fachhandel gekauft. "Bei E-Bikes dürfte der Anteil sogar noch höher sein, weil diese Räder aufgrund ihrer Technik beratungsintensiver sind", sagt David Eisenberger, Marketingleiter im ZIV.



Den größten Marktanteil unter den elektrischen Fahrrädern haben E-Cityräder, dann folgen E-Trekkingräder und E-Mountainbikes. "Fast alle Modellgruppen von Fahrrädern sind heute mit Elektromotor zu haben, und je nach Einsatz dient der Motor einem anderen Zweck", sagt Eisenberger.



Beispiel elektrisches Rennrad: Hier ist der Motor in der Regel ein Zusatzantrieb, der sich fein dosieren lässt. Die Motoren sind kleiner als üblich und die Akkus leichter, weil Rennräder möglichst leicht sein sollen. Ganz anders ist es im Lastenrad. Dort werden robuste und starke Motoren verbaut, mit ausdauernden Akkus. Beide Modellgruppen sind von den Stückzahlen her kleine, aber dennoch Wachstumssegmente.

Was sollte man beim Kauf eines E-Bikes beachten?

Darauf gibt es keine andere Antwort als beim Kauf eines Fahrrads ohne Motor: Entscheidend ist, für welchen Zweck das Rad genutzt werden soll. Wer von der Wohnung zum Bahnhof pendeln will, hat mit einem Rennrad falsch gewählt. "Um die Auswahl einzugrenzen, sollte man dem Verkäufer im Fachhandel sagen, für welchen Anlass man das Fahrrad benötigt und wie viel man ausgeben will", rät Eisenberger.

Bei einer Probefahrt lässt sich dann herausfinden, ob einem das E-Bike liegt. Allerdings: E-Bikes fahren sich anders als herkömmliche Räder, darauf muss man gedanklich vorbereitet sein. Der elektrische Antrieb macht sie schneller und schwerer. Die Modelle unterscheiden sich auch darin, wo der Motor verbaut ist: im Heck, in der Front oder in der Mitte. "Wobei sich der Mittelantrieb wohl durchsetzen wird, weil dort der optimale Schwerpunkt für das Gewicht ist", sagt Eisenberger.



Bei der Auswahl des Akkus entscheiden Geld, Gewicht und Optik. Ein Trend sind Akkus im Rahmen, es gibt sie aber auch als Aufsatz am Unterrahmen und auf dem Gepäckträger. Die Akkureichweite und die Infrastruktur fürs Laden sind im Gegensatz zu Autos bei Fahrrädern kein problematisches Thema. Die Reichweite hängt vom gewählten Unterstützungsgrad des Motors sowie der Topografie ab, sie liegt zwischen 60 und 120 Kilometer pro Akkuladung. "Das reicht völlig aus, denn selbst auf einem E-Bike sind 100 Kilometer am Stück nicht so leicht zu bewältigen", sagt Eisenberger.

Geladen werden die Stromspeicher an einer normalen Haushaltssteckdose. Wie lange das dauert, hängt von der Kapazität des Akkus und dem verwendeten Ladegerät ab. Bei komplett leerem Akku dauert das Laden zwischen zwei und sieben Stunden.