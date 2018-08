Tesla-Chef Elon Musk erwägt nach eigenen Angaben, den Elektroautopionier von der Börse zu nehmen. Er denke über einen solchen Schritt nach, twitterte der Firmengründer. Dabei brachte er einen Preis von 420 Dollar je Aktie ins Spiel. Die Finanzierung eines solchen Vorhabens sei gesichert, hieß es in dem Tweet.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Musk ist dafür bekannt, dass er auch launische Tweets veröffentlicht. Noch hat das Unternehmen keine offizielle Stellungnahme dazu veröffentlicht.

Börsenplus nach Tweet

Die Tesla-Aktie lag am Dienstagabend nach dem Tweet 5,7 Prozent im Plus bei rund 361 Dollar. Kurz zuvor hatte es auch einen Bericht der Financial Times gegeben, der Staatsfonds von Saudi-Arabien sei mit zwei Milliarden Dollar bei Tesla eingestiegen. Daraufhin hatte der Aktienkurs bereits zugelegt. Der Autokonzern ist an der Börse mit etwa 60 Milliarden Dollar bewertet. Musk hält 20 Prozent an dem Unternehmen.

Dem Bericht zufolge hatten die Saudis zunächst neu ausgegebene Aktien kaufen wollen, dies habe Tesla jedoch abgelehnt. Daraufhin habe der Staatsfonds sich mit Hilfe der Großbank JPMorgan am Markt mit den Papieren eingedeckt