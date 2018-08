In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Kinder, die die Anforderungen einer Fahrradprüfung nicht mehr erfüllen. Das sagte Burkhard Nipper, der Direktor der Landesverkehrswacht, im Gespräch mit der Rheinischen Post.



Nipper zufolge müssen mittlerweile fünf bis zehn Kinder nach der Fahrradprüfung nachgeschult werden. Vor zehn Jahren hätten im Durchschnitt nur zwei Kinder pro Klasse einer Nachschulung bedurft. Den Schülerinnen und Schülern fehlt es nach Ansicht des Chefs der Verkehrswacht an der nötigen Motorik: "Die Beweglichkeit der Kinder ist deutlich zurückgegangen. Manche können nicht einmal mit einer Hand fahren oder fahren selbst beidhändig Schlangenlinien."

Gefährlich sei diese Entwicklung vor allem deshalb, weil die Kinder mit dem Fahrrad nicht mehr sicher am Straßenverkehr teilnehmen könnten. Die Fahrradprüfung müssen nordrhein-westfälische Schüler in der dritten oder vierten Klasse absolvieren.



Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Nordrhein-Westfalen sprach sich dafür aus, Fahrradfahren wieder stärker im Unterricht in Grundschulen zu behandeln. Außerdem sei es notwendig, ein flächendeckendes Netz sicherer Radwege zu garantieren, sagte Daniel Wegerich, der Geschäftsführer vom ADFC in Nordrhein-Westfalen, der Zeitung. Weil es laut Wegerich vor allem in Städten oftmals an sicheren Radwegen mangelt, fahren Kinder immer weniger mit dem Fahrrad "und können es somit natürlich auch nicht richtig". So hätten die Schülerinnen und Schüler jedoch kaum die Möglichkeit, "selbstständiges Verkehrsverhalten" zu erlernen, sagte der Leiter der ADFC-Landesgeschäftsstelle.